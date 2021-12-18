Липецкая область ждет молодых архитекторов

Липецкая область присоединилась к проекту «Экосистема Города». В декабре было подписано соглашение между администрацией региона и организаторами архитектурного конкурса, Роскультцентром и компанией «Культура потребления». В плане работы проекта – подписание соглашений с еще четырьмя регионами РФ. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Экосистема Города» — первая всероссийская платформа развития территорий, работающая с задачами федерального значения.

Проект предлагает эффективную модель новой урбанизации: с одной стороны, стремится повысить качество жизни горожан и создать современную городскую среду в регионах, с другой — открыть молодым специалистам новые возможности для реализации своих идей и раскрытия творческого потенциала.

Организаторы приглашают молодых архитекторов и урбанистов в возрасте от 18 до 35 лет зарегистрироваться на платформе «Экосистема Города». Онлайн-заявку можно подать до 16 февраля 2022 года, участие бесплатное.

После подачи заявки молодые архитекторы становятся участниками настоящей лаборатории: в течение нескольких месяцев их ждет обучающий курс от лидеров креативной индустрии «архитектура и урбанистика», работа с профессиональными наставниками-практиками, нетворкинг, обмен опытом и знаниями.

Среди кураторов и экспертов проекта – Олег Шапиро, архитектор, сооснователь архитектурного бюро WOWHAUS, Екатерина Гольдберг, партнер архитектурной студии Orchestra design, Никита Токарев, директор архитектурной школы МАРШ, Пётр Толпин архитектор, руководитель отдела развития и спецпроектов объединения «Манеж», CEO архитектурного бюро DD:A|D, Сергей Станкевич, архитектор, помощник губернатора Псковской области и др.

По итогу обучения будет отобрано 50 наиболее перспективных проектов, авторы которых примут участие в очных архитектурных воркшопах. Финалом станет защита перед жюри, в которое войдут эксперты, архитекторы и представители администрации регионов.

Пять лучших проектов будут воплощены в жизнь до 2026 года и станут частью новой комфортной городской среды в 5 регионах РФ, и один из них — Липецкая область.

«Наш конкурс — это прекрасная возможность для региона получить качественные проекты и провести обновление городской среды. Молодые архитекторы и урбанисты конкурса «Экосистема Города» не только получат новые знания и реальные заказы в столь перспективном сегменте, но и объединятся в новое сообщество под руководством опытных наставников. Такой молодой профессиональной силы очень не хватает для развития территории нашей большой страны», — отметила руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

«Мы надеемся, что проект «Экосистема Города» соберет в Липецке большое количество достойных заявок, ведь наш конкурс — реальный шанс повлиять на облик родного города, меняя его к лучшему, как для живущих здесь архитекторов и урбанистов, так и других активных жителей, которые также могут выступать в составе инициативной группы заявки.

Конкурс «Экосистема Города» — реальный инструмент изменения городской среды в сопровождении профессионалов своего дела, приглашенных в качестве экспертов и наставников. Для участников конкурс подразумевает не только бесплатное обучение, профессиональный рост, но и широкий нетворкинг и возможности для будущего партнерства», — рассказала СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.

«Экосистема Города» позволит раскрыть творческий потенциал молодых представителей креативной индустрии «архитектура и урбанистика», образовательный курс проекта состоит из теоретического и практического блоков, которые позволяют развить hard skills и soft skills. В сжатые сроки участники разрабатывают архитектурные решения и защищают проекты перед представителями регионов. Проекты победителей будут реализованы на территории субъектов РФ, это уникальный шанс для молодых специалистов войти в профессиональное архитектурное сообщество», — считает руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города», начальник отдела регионального развития Роскультцентра Ольга Шубникова.

«За последние несколько лет в регионе сформировалось сообщество молодых урбанистов, которые представляли свои проектные идеи по благоустройству городского пространства на всероссийских и межрегиональных конкурсах, поэтому заключение соглашения откроет еще больше возможностей для реализации творческих начинаний молодежи в области архитектуры», — директор Г(О)БУ «Управление молодежной политики Липецкой области» Светлана Карелина

Сайт проекта: https://urbanecosystem.ru .

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