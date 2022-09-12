Global Design Thinking Festival 2022 соберет более 70 международных экспертов онлайн

С 12 по 14 октября 2022 г. на онлайн-площадке «Центра дизайн-мышления» в Москве пройдет крупнейшая открытая конференция Global Design Thinking Festival 2022, посвященная клиентоцентричным инновациям, клиентскому опыту и дизайн-мышлению. В конференции примут участие более 70 международных спикеров-экспертов из России, Казахстана, ЮАР, Израиля, других стран Европы и Азии. Более 1500 слушателей присоединятся к событию онлайн. Регистрация на конференцию открыта и бесплатна для всех участников на сайте фестиваля.

Global Design Thinking Festival – это серия открытых событий при поддержке глобального альянса практиков в области дизайн-мышления (GDTA), которые проходят по инициативе АНО «Центр дизайн-мышления». Global Design Thinking Festival 2022 будет посвящен теме Total Experience – обмену лучшими практиками и трендами в клиентском опыте, опыте сотрудников, опыте в образовании и обучении инструментам клиентоцентричной разработки.

Мария Сташенко, евангелист дизайн-мышления, основатель Лаборатории Wonderfull и директор Центра дизайн-мышления:

«Сейчас нам всем особенно важно сохранять культурные связи с международным сообществом, не терять связь с коллегами, которые работают в разных странах над формированием лучших практик в области дизайн-мышления. GDTF — уникальное международное событие, которое будет полезно широкому кругу экспертов, а также начинающих практиков и студентов. Это доступ к глобальной экспертизе и кейсам и продуктивный нетворкинг».

Конференция будет включать два параллельных трека: локальный и глобальный.

Глобальный трек Global Design Thinking Festival 2022 – уникальная возможность услышать в живую ведущих международных экспертов в области дизайн-мышления из разных стран мира.

Михаэль Леврик (Швейцария), признанный лидер в области дизайн-мышления, автор книги «Дизайн-мышление. От инсайта к новым продуктам и рынкам» представит революционный подход к проектированию и масштабированию бизнес-моделей и экосистем. В ходе лекции вы узнаете о принципах разработки экосистем, наиболее эффективных дизайн-методах и инструментах для их построения, а также сможете познакомиться с опытом компаний, которые регулярно строят свой бизнес по данной модели.

Хорхе Родригес (Испания) проведет сессию «Цифровизация обучающих процессов: Методы и инструменты». По мнению Хорхе, инновации – это не вопрос технологий, а вопрос готовности и желания людей меняться, улучшать свою жизнь и эволюционировать. Таким образом, инновационность является частью образа человеческого мышления. В его докладе вы услышите, для чего и в каких ситуациях он использует дизайн-мышление, и какие результаты работы команд наблюдает.

О междисциплинарной командной работе согласно модели «двойного алмаза» расскажут доктор Югаль Давид (Израиль) и философ и координатор LEGO SERIOUS PLAY Даниэль Остельвардер (Швейцария). Вместе они поделятся результатами своего исследования, которое было посвящено влиянию междисциплинарных команд на креативность и успех решения различных инженерных и дизайнерских задач.

Локальный трек охватывает лучшие российские практики дизайн-мышления и клиентоцентричности. Опытом поделятся эксперты Аналитического центра при Правительстве РФ, Мос.ру, Alfa Research Center, Росбанка, Сбер, АСИ, ОМК – Объединенная Металлургическая Компания, Банк России, ИКРА, РЖД-медицина и др.

Участников конференции ждет онлайн-трансляция лучших выступлений, панельные дискуссии, а также оффлайн нетворкинг-вечеринка закрытия Global Design Thinking Festival 2022 в Москве.

Партнером события выступает Агентство креативных индустрий. Его генеральный директор Гюльнара Агамова отметила важность применения этого метода среди представителей отрасли искусства.

«Ориентация на запросы креативных предпринимателей – одна из ключевых в работе Агентства. Постоянный диалог с представителями творческих отраслей помогает нам максимально погрузиться в их запросы для разработки качественного, полезного, эффективного и порой неординарного продукта. Таким образом, дизайн-мышление в нашей деятельности является крайне важным», – добавила руководитель Агентства.

Событие предназначено для широкого круга участников: для собственников бизнесов и топ-менеджеров, стратегов, продакт-менеджеров и UX-дизайнеров, сервис-дизайнеров, практиков и тренеров по дизайн-мышлению, коучей, консультантов и начинающих agile-специалистов.

Специальная секция фестиваля – дизайн-мышление для подростков и родителей, а также обучение дизайн-мышлению и человекоцентричному проектированию в школах.

Регистрация и подробная информация о Global Design Thinking Festival 2022 на сайте https://dtcenter.ru/gdtf_2022 .

Фото – АНО «Центр дизайн-мышления»

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