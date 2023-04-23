Победителей конкурса «Мои герои. Музыка Победы» со всей страны наградили в Музее Победы

В Музее Победы 22 апреля прошла торжественная церемония награждения победителей Международного детского конкурса-фестиваля «Мои герои. Музыка Победы». В 2023 году конкурс проводится в шестой раз и впервые в формате фестиваля, посвященного военному музыкальному наследию, отметили организаторы.

Творческое состязание проходило в пяти номинациях. В конкурсе приняли участие более 15 тысяч детей от 6 до 18 лет из всех регионов России, включая новые территории ЛНР и ДНР, а также Республики Беларусь.

«В знаковом месте, в Музее Победы на Поклонной горе, мы подводим итоги конкурса, который фонд проводит с 2018 года. В этом году мы выбрали узкую, но значимую тему - «Музыка Победы». Ребята творчески подошли к этому конкурсу, и, мне кажется, именно через творчество дети учатся прокладывать связь с прошлым нашей страны. Через творчество они учатся любить, уважать свою историю, свою Родину», - выступила председатель жюри конкурса, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова.

Награды победителям и призерам конкурса вручили члены жюри, а также почетные гости: председатель жюри конкурса, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова, председатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронов, заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин, заместитель директора Российской государственной детской библиотеки, член Международного совета по детской книге Анжела Лебедева, заслуженные артисты России Вадим Колганов и Аскар Абдразаков, артист Большого театра России Егор Симачев, телеведущая Вера Красова, художники Алексей Крюков, Анастасия Маслакова и другие.

В рамках мероприятия в Музее Победы прошел гала-концерт. Победители конкурса и юные артисты исполнили песни военных лет, представили хореографические постановки «Поклонимся великим тем годам», «Катюша» и другие.

В 2023 году ежегодный конкурс «Мои герои большой войны» прошел под новым названием - «Мои герои. Музыка Победы». Впервые конкурс был посвящен музыкантам, актерам, композиторам - всем тем, кто своим искусством и творчеством вдохновлял советский народ на борьбу и веру в Победу. Организаторами конкурса являются благотворительный фонд Оксаны Федоровой, Музей Победы, Российская государственная детская библиотека при поддержке Фонда Президентских грантов.

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