Фестивальный показ итогов работы Лаборатории Новой Клоунады

18 ноября на сцене Творческого союза цирковых деятелей России зрителей ждет финальный показ Фестиваля Новой Клоунады. Гости увидят более 20 авторских реприз, созданных в Лаборатории Фестиваля, а именитые судьи выберут победителей.

Возглавит жюри председатель – Константин Аркадьевич Райкин, народный артист, художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон». Елизавета Гамбург — генеральный директор Нового Русского Цирка, Илья Бачурин – продюсер, сооснователь студии Главкино, Евгений Майхровский – народный артист РСФСР, Мария Гальперина – сценарист, генеральный директор Bright People станут почетным членами жюри. Реакция зала – один из главных критериев оценки реприз, но далеко не единственный. Мастера сцены вынесут свое решение уже к окончанию показа, и на церемонии награждения будут названы победители, выбранные почетным жюри. Также в судейский состав вошли: Ирина Селезнёва-Редер – кандидат искусствоведения, театральный и цирковой критик; Наталья Табачникова – театровед, театральный критик, педагог.

Фестиваль Новой Клоунады – это первый эксперимент, который соединил театральную драматургию и цирковое искусство. Задача проекта – привлечение к созданию клоунских реприз опытных театральных драматургов и режиссеров в рамках Лаборатории, которая, как творческая форма, показала свою эффективность для других культурных проектов.

«Мы придумали Лабораторию, в которой хотели бы увидеть драматургов, режиссеров и клоунов. К сожалению, на сегодняшний день клоуны оказались на задворках нашего искусства. Поэтому основная задача Фестиваля заключается в том, чтобы снова вывести клоунов на передний план», – Ирина Селезнева-Редер, куратор образовательной программы Лаборатории фестиваля Новой Клоунады, кандидат искусствоведения, театровед и член экспертного совета премии «Прорыв».

Участники Лаборатории получили уникальную возможность прослушать лекции маститых экспертов и перенять их опыт, а также под руководством наставников создать новые репризы. Работа в одной команде режиссеров, драматургов и клоунов – интересный и необычный эксперимент и начало нового этапа в клоунаде.

Основная цель Фестиваля Новой Клоунады заключается в возрождении и развитии искусства традиционной отечественной клоунады и подготовки актуального репертуара. В дальнейшем планируется сделать Фестиваль ежегодным и более масштабным, привлекать к работе над клоунскими репризами известных художников, хореографов и композиторов.

Начало показа в 13.00.

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