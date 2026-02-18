Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиKARINA представила абсолютную премьеру — песню «Опять метель»

KARINA представила абсолютную премьеру — песню «Опять метель»

By T2
216
карина - опять метель

Сегодня слушатели первыми могут погрузиться в эмоциональное пространство композиции — трек «Опять метель» доступен на всех цифровых площадках.

«Опять метель» — это тонкая, чувственная история о переживаниях, возвращении к себе и внутреннем свете, который способен согреть даже в самые холодные моменты. Атмосферное звучание и глубина текста создают объёмную музыкальную картину, продолжая творческую эволюцию артистки.

KARINA — певица, автор песен и продюсер с выстроенной карьерой и последовательным развитием собственного стиля. Ключевым этапом в её творческой биографии стала песня «Джаз», композитором которой выступил Константин Меладзе. Важную роль в формировании звучания и авторского подхода KARINA сыграл продюсер Алексей Романов.

В разные годы артистка сотрудничала с Ириной Дубцовой, а также выпускала дуэт с Валерией. После паузы, посвящённой продюсерской работе и углублению в оркестровую музыку, KARINA возвращается к активной сольной деятельности с новым эмоциональным материалом.

«Опять метель» обещает стать ещё одной знаковой страницей в карьере артистки и важным этапом её творческого пути.

Предыдущая статья
Язык лепестков или почему цветы остаются главным подарком на 8 марта

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru