KARINA представила абсолютную премьеру — песню «Опять метель»

Сегодня слушатели первыми могут погрузиться в эмоциональное пространство композиции — трек «Опять метель» доступен на всех цифровых площадках.

«Опять метель» — это тонкая, чувственная история о переживаниях, возвращении к себе и внутреннем свете, который способен согреть даже в самые холодные моменты. Атмосферное звучание и глубина текста создают объёмную музыкальную картину, продолжая творческую эволюцию артистки.

KARINA — певица, автор песен и продюсер с выстроенной карьерой и последовательным развитием собственного стиля. Ключевым этапом в её творческой биографии стала песня «Джаз», композитором которой выступил Константин Меладзе. Важную роль в формировании звучания и авторского подхода KARINA сыграл продюсер Алексей Романов.

В разные годы артистка сотрудничала с Ириной Дубцовой, а также выпускала дуэт с Валерией. После паузы, посвящённой продюсерской работе и углублению в оркестровую музыку, KARINA возвращается к активной сольной деятельности с новым эмоциональным материалом.

«Опять метель» обещает стать ещё одной знаковой страницей в карьере артистки и важным этапом её творческого пути.