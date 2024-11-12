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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Energy»: Vlade Kay презентовал новую песню о любви

editor
By editor
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Vlade Key. Фото © Rocket Records

Этой осенью на всех цифровых площадках состоялась премьера нового трека: «Energy» — англоязычная музыкальная новинка от Vlade Kay, которая заставит ваше сердце биться чаще.

«Energy» — это песня о потерянной любви и девушке, которая в поисках лучшей жизни ушла к другому, но не закрыла за собой дверь. Наблюдая за происходящим со стороны, лирический герой уверен, что никто не полюбит ее так же сильно, как любил он. Несмотря на разрыв и новые отношения, между бывшими влюбленными продолжает жить энергия, вселяющая надежду на их воссоединение.

Вопреки всей серьезности и драматизму сюжета, трек завершается на мажорной ноте и служит напоминанием о том, что любовь — это настоящее сокровище, которое нужно беречь и ценить.

Как отмечают многие слушатели, творчество Vlade Kay отличается стильным поп-звучанием, легкостью и позитивом, а каждый его трек создает приятный вайб и заслуженно получает множество положительных отзывов. Артист уже успел порадовать поклонников недавними релизами «Joyride» и «Appetite»: как и многие другие работы Vlade Kay, эти мелодичные композиции также нашли свой отклик в сердцах слушателей.

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