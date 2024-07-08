Картина «Там, где танцуют стерхи» получила Гран-при Якутского международного кинофестиваля этнического кино

Лента якутского режиссера Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи» стала лучшим игровым фильмом основного конкурса VII Якутского международного кинофестиваля этнического кино (ЯМКФ-2024) и награждена призом Золотые снежные очки.

«В этот раз выбор обладателя Гран-при был не то, чтобы легким, но все мы проголосовали единогласно. Поэтому никаких споров, прений не возникло. Самым важным в выборе были содержание и игра актеров в фильме», — подчеркнул председатель жюри, китайский режиссер Ли Баохуа.

Картина о жизни маленького мальчика Вани покорила зрителей и членов жюри своей душевностью. Ранее фильм удостоился Гран-при VIII Арктического Международного кинофестиваля «Золотой ворон», который проходил с 15 по 28 апреля при поддержке Союза кинематографистов России в г. Анадырь Чукотского автономного округа.

4 июля стартует федеральный прокат фильма «Там, где танцуют стерхи», который уже собрал более 24 млн рублей в кинотеатрах Якутии.

«О феномене якутского кино знает весь мир, мы гордимся нашими мастерами и уже по праву считаем кинематограф самым важным видом искусства», — подчеркнул Глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что за эти годы якутское кино утвердилось как явление и российского, и мирового масштаба.

За главный приз ЯМКФ-2024 боролись девять кинокартин из разных стран. В основной конкурс попали работы из Китая, Сербии, Монголии, Казахстана, России, США и Великобритании.

В основном конкурсе в номинации «Лучшая женская роль» победила сербская актриса Виктория Василевич за фильм «78 дней» (Сербия). Награда в категории «Лучшая мужская роль» досталась монгольскому актеру Тергель Болд-Эрдэне за ленту «Город ветров» (Монголия).

Лучшим режиссером кинофестиваля стала Пурев-Очир Лхагвадулама из Монголии («Город ветра»). Специальный приз жюри и Серебряные снежные очки получила картина «78 дней» режиссера Эмилии Гашич.

Также диплом жюри за большой актерский потенциал получил Михаил Слепцов («Там, где танцуют стерхи»).

В рамках кинофестиваля состоялся и конкурс студенческих работ. Лучшим студенческим фильмом признали ленту «Нойды. Северные ведьмы» Марии Стрельцовой.

Приз за лучшую операторскую работу конкурса студенческих короткометражных фильмов достался картине «Сыра земля» Максима Кужбы из Московской школы нового кино.

Награду «За искренность взгляда на семейные ценности и творческую открытость» вручили фильму «Тревога» Данияра Тезекбаева.

Кроме того, зрители путем интернет-голосования, в котором приняло участие более 15 тысяч человек, выбрали лучший якутский фильм и лучшую женскую и мужскую роль в якутском кино. На номинацию претендовали картины, вышедшие с 2022 года. Призы зрительских симпатий распределили следующим образом:

«Лучшая мужская роль в якутском фильме» — Георгий Бессонов;

«Лучшая женская роль в якутском фильме» — Елизавета Далбараева;

«Лучший якутский фильм» — «Тимир» режиссера Николая Корякина.

Почётное звание Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия) присвоили оператору Аманатову Семену Александровичу.

VII Якутский международный кинофестиваль этнического кино прошел в рамках Арктического форума искусств «Желанный берег». Мероприятие приурочено к VIII летним Международным спортивным играм «Дети Азии».

Напомним, I Якутский международный кинофестиваль состоялся при поддержке Министерства культуры и Союза кинематографистов России в августе 2013 года. В 2019 году кинофестиваль был включен Министерством культуры РФ в официальный перечень кинофестивалей, проводимых на территории России в 2020 году. В 2020 году кинофестиваль прошел в онлайн-формате. Спустя четыре года фестиваль возобновил свою работу в новом формате.

Организаторами кинофестиваля выступили Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Государственная национальная кинокомпания «Сахафильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), Арктического государственного института культуры и искусств, Института геокультурного развития Республики Саха (Якутия).