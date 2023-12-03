Картина Виктора Цоя ушла с молотка более чем за 10 млн рублей

Аукцион прошел с невероятным успехом благодаря качеству подборки лотов — из 59 картин ушло 49, общая стоимость составила около четверти миллиарда рублей. На торги были выставлены произведения выдающихся художников, внесших значительный вклад в развитие русского искусства последних двух веков. Торги прошли в живом формате в Москве в отеле «Арбат», а также на онлайн-платформе BidSpirit. Против зала в режиме онлайн за аукционом следили около полутысячи человек.

Самыми дорогостоящими картинами, ушедшими с молотка, стали «Теплая ночь» Алексея Саврасова — авторский вариант полотна «Рожь» 1881 года из Ростовского музея, и «Портрет русской бабы» Филиппа Малявина, выполненный еще до эмиграции. Их стоимость составила 30 и 25 миллионов рублей, соответственно. Финальная стоимость картины Николая Пимоненко с ироничным названием «Назюзюкался. Кутнул», многократно опубликованная в каталогах, монографии художника и на дореволюционных открытках, составила 18 000 000 рублей. Работа Виктора Цоя из коллекции фотографа Сергея Борисова, близкого друга музыканта, ушла за 10 800 000 рублей. Редкая для художественного наследия Цоя двухметровая картина явно отсылает к стилистике Кита Харринга, и за несерьезностью интонации скрывает размышление о прошлом и будущем страны советов. Работа Эрнста Неизвестного «Распятие» (из серии «Дерево жизни») 1985 года, опубликованная на обложке американского каталога, была продана за 6 миллионов рублей.

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830–1897). Теплый вечер. 1882. Холст, масло. 45 х 60 см

Виктор Цой (1962-1990). Без названия. Вторая половина 1980-х годов. Клеёнка, масло. 140х200 см

Николай Корнилиевич Пимоненко (1862-1912). Назюзюкался. Кутнул. 1909. Холст, масло 62х75,5 см

Генеральный директор Аукционного Дома «Первые имена» Роза Верховина комментирует результаты аукциона: «Торги прошли более, чем удачно. Мы гордимся уровнем, собранных на аукционе произведений, который вполне могли бы легко составить конкуренцию не только известным западным аукционам, но и музейной коллекции., Все работы тщательно изучены и высоко оценены экспертами, имеют хороший провенанс, публикации, выставки».

Первую страницу истории аукционного дома «Первые имена» открыли шедевры XIX — XXI веков из частных коллекций, редко появляющиеся на художественном рынке. Среди них живопись Ивана Айвазовского, Василия Поленова, Ивана Шишкина, Владимира Маковского, Генриха Семирадского. Наравне с академической школой, здесь были представлены работы авангардистов и художников объединений «Бубновый валет» и «Мир искусства», среди которых Петр Кончаловский и Иван Билибин, а также сценографии и эскизы костюмов к известным балетам Александра Бенуа и Натальи Гончаровой. XX-XXI век на аукционе в том числе представили работы советских нонконформистов. На торгах также были представлены картины Оскара Рабина, Эдуарда Штейнберга, Владимира Яковлева, Олега Целкова.

Аукционный дом «Первые имена» отбирает лучшие образцы из частных собраний России, опираясь на многолетний профессиональный опыт в сфере арт-консалтинга и сопровождения личных коллекций. Особое значение здесь уделяют тщательной проверке подлинности произведений – в каталог попадают только те предметы, которые получили заключение от независимых экспертных учреждений у ведущих экспертов, специализирующихся на творчестве конкретных художников. Аукционный дом «Первые имена» будет проводить торги дважды в год, представляя ценителям живописи возможность приобрести работы музейного уровня.