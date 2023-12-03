«Алые паруса» победили в рейтинге проекта «Достижения.рф»

Праздник «Алые паруса» признан безусловным лидером голосования на сайте проекта «Достижения.рф»! Легендарный выпускной набрал 2 308 980 голосов. В рейтинге приняли участие 1 111 проектов из 89 регионов страны. За 100 дней реализации проекта участие в онлайн-голосовании приняли десять миллионов человек.

«Алые паруса» - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла невероятная популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый выпускной состоялся 27 июня 1968 года. Ежегодная традиция вчерашних школьников встречать свой первый взрослый рассвет с бригантиной под алыми парусами прервалась. Она была возрождена после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Сейчас легендарный выпускной – визитная карточка не только Петербурга, но и всей России. Миллионы туристов из разных стран приезжают в Северную столицу, чтобы увидеть волшебство алых парусов. И каждый год известное во всем мире шоу поражает своим масштабом и уникальностью.

В 2023 году невероятные по красоте «Алые паруса» посмотрело рекордное количество зрителей! Аудитория праздника составила почти 33 миллиона человек. 22 434 070 человек наблюдали за легендарным выпускным в телевизионном эфире по всей России и странах СНГ. Количество зрителей онлайн-трансляции в Сети интернет впервые превысило 10 миллионов.