Участников творческих конкурсов Минобороны РФ наградили в ЦДРА

Награждение победителей творческих конкурсов «Родная армия», «Армейский калейдоскоп» и «Суровая нитка» состоялось в Москве в Центральном Доме Российской Армии.

30 ноября в ЦДРА прошла торжественная церемония награждения победителей IX Всероссийского конкурса военного плаката «Родная Армия», VIII Всеармейского конкурса изобразительного конкурса «Армейский калейдоскоп», IX Всероссийского конкурса военной вышивки «Суровая нитка». Около тысячи творческих работ, поступивших на конкурсы со всех регионов России были посвящены Году педагога и наставника и раскрывали следующие темы: «Пусть всякий помнит Суворова», «Бессмертный подвиг во имя Победы», «Храни меня, мой талисман».

В частности, победителями «Родной армии» стали Оксана и Алексей Ивченко, Татьяна и София Ухналевы, Иван Колмыков с коллективной работой 80-го Дома офицеров Белгородской области «Слава русскому воину», в «Армейском калейдоскопе» победил коллектив Нахимовского военно-морского училища из Санкт-Петербурга - Данил Фаткуллин, Егор Горячкин, Матвей Блинов - с триптихом «С именем Родины на устах…», в «Суровой нитке» лучшей признана работа «Искусство побеждать» воспитанника Севастопольского президентского кадетского училища Артема Шпака.

Гостей церемонии награждения приветствовал директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный, который отметил широкую географию участников конкурсов и высокий уровень работ.

Конкурсы проводятся Департаментом культуры МО РФ и Центральным Домом Российской Армии при поддержке Главного военно-политического управления ВС РФ.