РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиВышел саундтрек к популярной видеоигре по мотивам мультсериала «Приключения Пети и...

Вышел саундтрек к популярной видеоигре по мотивам мультсериала «Приключения Пети и Волка»

editor
By editor
43
петя-и-волк

18 марта на стриминговых платформах состоялась премьера мини-альбома саундтреков к игре «Приключения Пети и Волка: дело об артефакте приключений». Пять инструментальных композиций были записаны специально к релизу квеста, выпущенного осенью 2024 года киностудией «Союзмультфильм» и студией разработки игр «КБ продакшн». На сегодняшний день игру оценило уже свыше 120 000 пользователей, квест получил широкую популярность благодаря оригинальному сюжету, расширяющему вселенную популярного мультсериала.

Две композиции, «Главная» и «Гитарная» темы из мини-альбома представляют собой переработанную версию заглавного саундтрека к мультсериалу, созданного российским композитором Олегом Беловым. Три другие мелодии, «Горыныч», «Медитация» и «Погоня», вдохновлены сюжетом проекта и являются звуковой иллюстрацией к сценам из игры. В одной из композиций слушатели найдут оммаж к знаменитому произведению Эдварда Грига «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт».

Кроссплатформенный квест «Приключения Пети и Волка: дело об артефакте приключений», созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), ориентирован на подростковую и взрослую аудиторию. Сюжет игры разворачивается вокруг захватывающей истории, в которой Петя и Волк отправляются на поиски родителей, пропавших из-за таинственного артефакта.

Предыдущая статья
Спецпроект «Музей СВО» на ВДНХ познакомит с историей Крымского полуострова

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru