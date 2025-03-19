Вышел саундтрек к популярной видеоигре по мотивам мультсериала «Приключения Пети и Волка»

18 марта на стриминговых платформах состоялась премьера мини-альбома саундтреков к игре «Приключения Пети и Волка: дело об артефакте приключений». Пять инструментальных композиций были записаны специально к релизу квеста, выпущенного осенью 2024 года киностудией «Союзмультфильм» и студией разработки игр «КБ продакшн». На сегодняшний день игру оценило уже свыше 120 000 пользователей, квест получил широкую популярность благодаря оригинальному сюжету, расширяющему вселенную популярного мультсериала.

Две композиции, «Главная» и «Гитарная» темы из мини-альбома представляют собой переработанную версию заглавного саундтрека к мультсериалу, созданного российским композитором Олегом Беловым. Три другие мелодии, «Горыныч», «Медитация» и «Погоня», вдохновлены сюжетом проекта и являются звуковой иллюстрацией к сценам из игры. В одной из композиций слушатели найдут оммаж к знаменитому произведению Эдварда Грига «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт».

Кроссплатформенный квест «Приключения Пети и Волка: дело об артефакте приключений», созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), ориентирован на подростковую и взрослую аудиторию. Сюжет игры разворачивается вокруг захватывающей истории, в которой Петя и Волк отправляются на поиски родителей, пропавших из-за таинственного артефакта.