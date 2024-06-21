Ирина Ортман оставляет в прошлом «Всё, что было вчера»

Певица, выпускница «Фабрики звезд 3», солистка группы «Тутси» Ирина Ортман выпускает свежий сингл. Яркая, мотивационая с нетипичным для Ортман звучанием композиция «Всё, что было вчера» стала абсолютно новой историей в трек-листе песен Ирины.
«Мои зрители привыкли слушать меня в ином жанре, хотя я уже много лет экспериментирую с разными музыкальными стилями — это и патриотические песни, и романсы, и танцевальная легкая музыка. «Всё, что было вчера» ещё один эксперимент. Автор Дима Сочан, который написал, любимую многими мою песню «Самый лучший парень». Нет ни будущего, ни прошлого, есть здесь и сейчас.» — Ирина Ортман.
Релиз вышел 21 июня в Первом музыкальном издательстве.