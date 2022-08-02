Катерина Шпица: «В лице режиссера Кузовкова будущее у нашего кино есть»

Фильм производства телеканала «Продвижение» «Новая мама» – это комедийная короткометражная зарисовка омского режиссера Саши Кузовкова о жизни маленькой девочки, папа которой женится второй раз. Жюри ежегодного кинофестиваля VOTE TO FILM в Крыму, где короткометражка как раз и победила в этом году, в эксклюзивном комментарии для телеканала «Продвижение» отдельно отметило визуальную составляющую проекта: цвета, образы, ракурсы и кастинг. Телевизионная премьера фильма состоится на телеканале «Продвижение» в 2023 году в рамках программы «Проект 123/19. Дебют».

«Уверен, у Саши Кузовкова может быть большое режиссерское будущее. В его короткометражке «Новая Мама» я увидел замечательное, тонкое, искусное владение профессией. Мне очень понравилась эта работа», − отметил режиссёр и член жюри фестиваля Константин Буслов.

««Новая мама» − эталонное короткометражное кино, отвечающее всем критериям произведения кинематографического искусства. Всё: от идеи, до оформления титров – в десяточку. Выверенный сценарий, искреннее высказывание, отличная режиссура, стильная (верх эстетического наслаждения) картинка, великолепный актёрский ансамбль, идеальный оригинальный саундтрек – всё, что нужно, чтобы получить удовольствие от просмотра и порадоваться тому, что будущее у нашего кино есть. Как минимум, в лице режиссера Кузовкова, задача которого теперь – не останавливаться на одном совершенном рецепте», − заявила актриса и член жюри VOTE TO FILM Катерина Шпица.

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