6969 лет кино: столько времени граждане России провели у экрана и что смотрели в новогодние праздники

В новогодние каникулы кино стало одним из самых популярных видов досуга у россиян. Пользователи онлайн-кинотеатра IVI в период с 1 по 9 января провели за просмотром фильмов, сериалов и мультфильмов с разных устройств более 61 миллиона часов, или 6969 лет.

В праздники отмечалось преимущественно семейное смотрение и повышенная популярность микса разных жанров. Больше всего времени зрители провели у экранов Smart TV — на его долю пришлось более 70% всех просмотров контента.

Рекордсменом по смотрению из всех российских городов стала Москва — жители столицы провели за просмотром кино 11 миллионов часов.

В первую неделю нового года в топ-5 зарубежных фильмов у россиян вошли «Круиз по Джунглям», «Один дома», «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Чёрная вдова» и «Круэлла».

Среди российских фильмов первой в новом году «выстрелила» комедия «Ёлки 8», занявшая первое место по смотрению. Кроме нее в топ попали «Бумеранг», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Последний богатырь» и «Сваты 7».

В категории мультфильмов на IVI новый год начался с успеха премьеры анимационной комедии «Лига монстров». Мультфильм о монстрах-спортсменах появился в подписке 5 января и до конца новогодних праздников уже успел набрать около полумиллиона просмотров.

«Мы дарим людям эмоции и создаем отличное настроение на протяжении 12 лет благодаря качественному сервису и самой большой в России библиотеке фильмов и сериалов. Эти новогодние каникулы не стали исключением — наши зрители с удовольствием смотрели как доброе старое кино, так и долгожданные новинки. Например, только «Лигу монстров» за первые четыре дня проката посмотрели около полумиллиона человек», — прокомментировал Иван Гринин, заместитель генерального директора по контенту IVI.

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