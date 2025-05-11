«Катюша» в миллион голосов – флешмоб к юбилею Победы

Слушатели «Авторадио» от Владивостока до Калининграда и от Мурманска до Сочи поют одну из главных песен Победы – «Катюшу». Сегодня миллионы голосов сливаются в единый хор – как символ солидарности и сплоченности россиян. «День Победы – это и парад на Красной площади, и шествие Бессмертного полка, и священные для всех песни Победы. Для нашего проекта мы выбрали легендарную «Катюшу». В годы Великой Отечественной ее пели на передовой, в тылу, окопах, госпиталях. «Катюша» олицетворяла силу и стойкость народа, но ее слова затрагивали и самые теплые чувства – веру, любовь, надежду. Эта песня – часть нашей культуры, нашей истории, она объединяет поколения и всегда актуальна», – считает генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

Всероссийский музыкальный флешмоб «Авторадио» к 80-летию Великой Победы получил название «Страна Поёт Катюшу!».

9 мая старт проекту дали ведущие шоу «Мурзилки Live» и их звездные гости – Валерия, Денис Клявер, Татьяна Куртукова и группа «Катюша». «Сегодня у нас много выступлений, но акция «Авторадио» – особенная. Только представьте, сколько людей вместе, в едином порыве, поют с нами «Катюшу». Эта песня о женской верности, о подвиге – не только военном, но и гражданском. Война изменила судьбы многих. Любовь, отношения, семьи – все это было, и вдруг война. «Катюша» рассказывает о вечных ценностях, которые остаются с нами, что бы ни происходило в мире», – уверена Валерия.

Флешмоб стартовал ровно в 12:00 по московскому времени. Брагин, Гордеева и Захар призвали слушателей, где бы они ни оказались в этот момент – дома за праздничным столом, в дороге, на работе, в любой точке страны или планеты – присоединиться к акции. И не просто спеть «Катюшу», но и снять исполнение на видео. Первые ролики начали поступать на радиостанцию сразу после звездного выступления. Проект поддержали жители Санкт-Петербурга, Череповца, Ижевска, Новосибирска, Красноярска, Смоленска и других городов. Знаменитые строки о девушке, которая ждет письма от любимого – «бойца на дальнем пограничье», – на борту сторожевого корабля «Чебоксары» исполнили солисты вокального ансамбля ГУ МЧС России по Чувашии «Служу Отечеству», возле Нижегородского кремля – волонтеры «Нижний 800», у памятника «Родина-мать зовет!» – курсанты академии МВД, а буряты в национальных костюмах затянули «Расцветали яблони и груши» на фоне дацана – старейшего буддийского храма.

«День Победы для меня – один из главных праздников, – признается Татьяна Куртукова. – Поздравляю нашу великую страну и желаю всем мирного неба над головой. Берегите себя, свою семью и, конечно, Родину». Поддерживают ее и девушки из группы «Катюша»: «Это день памяти и гордости за наш храбрый народ, победивший фашизм».

Артисты вспоминали ратные и трудовые заслуги близких. У Валерии дедушка был машинистом на Сталинградской железной дороге, возил грузы под бомбежками, в том числе в сражающийся Сталинград. Всю войну прошли оба деда Дениса Клявера. «Хорошо помню, как к нам приходили ветераны. Ребенком многого не осознаешь, у детей иные интересы, но этот праздник остался со мной навсегда. Важно доносить до молодого поколения всю ту боль, которую пережили наши деды и прадеды, чтобы мы жили счастливо», – убежден Денис Клявер.