РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВыставка в честь Бориса Рыжего открылась в Старом Осколе

Выставка в честь Бориса Рыжего открылась в Старом Осколе

editor
By editor
60
борис рыжий - старый оскол
Фото © пресс-служба

В центре современного искусства «Быль» в Старом Осколе проходит выставка «Борис Рыжий. Последний классик», приуроченная к 50-летию со дня рождения поэта. Экспозиция, собранная из образов его литературной биографии, рассказывает о жизни Рыжего на стыке научной среды, литературных кругов и уличной реальности Екатеринбурга — всего того, что нашло отражение в его поэзии.

Выставка фокусируется на главном образе — голосе. Он может звучать, быть написанным или материализованным. Это способ сохранить память о Борисе Рыжем, одном из самых ярких поэтов конца XX века. К моменту своей ранней и предсказанной в стихах гибели он успел создать более тысячи стихотворений и сформировать уникальный поэтический мир, который получил название «новый уральский эпос». Многие литературоведы считают, что его творчество продолжает традиции Пушкина, Лермонтова, Есенина и Высоцкого.

Рыжий — лауреат премии «Антибукер», победитель Всероссийского пушкинского фестиваля студенческой поэзии, участник Всемирного фестиваля поэзии, автор, переведённый на десятки языков. Выставка стала важной частью культурной программы фестиваля поэзии «Сплав», который пройдёт в Старом Осколе. Организатор фестиваля – компания «Металлоинвест».

Предыдущая статья
Бедные смеются, богатые плачут: продолжение истории
Следующая статья
С какими трудностями чаще всего сталкиваются молодые балерины

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru