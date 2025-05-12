Выставка в честь Бориса Рыжего открылась в Старом Осколе

В центре современного искусства «Быль» в Старом Осколе проходит выставка «Борис Рыжий. Последний классик», приуроченная к 50-летию со дня рождения поэта. Экспозиция, собранная из образов его литературной биографии, рассказывает о жизни Рыжего на стыке научной среды, литературных кругов и уличной реальности Екатеринбурга — всего того, что нашло отражение в его поэзии.

Выставка фокусируется на главном образе — голосе. Он может звучать, быть написанным или материализованным. Это способ сохранить память о Борисе Рыжем, одном из самых ярких поэтов конца XX века. К моменту своей ранней и предсказанной в стихах гибели он успел создать более тысячи стихотворений и сформировать уникальный поэтический мир, который получил название «новый уральский эпос». Многие литературоведы считают, что его творчество продолжает традиции Пушкина, Лермонтова, Есенина и Высоцкого.

Рыжий — лауреат премии «Антибукер», победитель Всероссийского пушкинского фестиваля студенческой поэзии, участник Всемирного фестиваля поэзии, автор, переведённый на десятки языков. Выставка стала важной частью культурной программы фестиваля поэзии «Сплав», который пройдёт в Старом Осколе. Организатор фестиваля – компания «Металлоинвест».