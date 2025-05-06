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Сборы якутского кино с начала года превысили 174 млн рублей

editor
By editor
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съемки якутского кино
Фото © Пресс-центр Республики Саха (Якутия)

Достигнут новый рекорд по кассовым сборам якутского кино: по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), на сегодня сборы в кинотеатрах России составили более 174 млн рублей. Тем самым побит рекорд 2024 года, когда сборы за 12 месяцев составили 157 млн рублей. Впервые более 50 млн рублей якутские фильмы собрали в других регионах России, что свидетельствует о растущем интересе к региональному кинематографу на федеральном уровн

Кроме того, с начала года прокат якутского кино за рубежом принес более 2 млн рублей, укрепляя позиции республики на международной кинематографической арене.

Отдельной гордостью стал фильм «Кончится лето», который впервые в истории якутского кинематографа стал дважды лауреатом национальной премии «НИКА». В республике якутские фильмы обеспечили более 50% от общих кассовых сборов в кинотеатрах.

Топ-6 якутских фильмов по сборам в 2025 году в РФ:

  • «Кончится лето» – 54,2 млн руб.
  • «Диодорова. Против течения» – 42,2 млн руб.
  • «Speed Star» («Спид Стар») – 29,7 млн руб.
  • «Мин аатым Таптал» («Меня зовут Любовь») – 25,3 млн руб.
  • «Мой парень – Айдол!» – 13,6 млн руб.
  • «Алдан» – 8,1 млн руб.

Фильмы прошлых лет – 0,9 млн руб.

Творческие и экономические достижения якутского кино станут одной из тем II Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от творчества – к экономике».

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