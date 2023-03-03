Красноярский ансамбль танца Сибири отправляется на гастроли по России

С 15 марта по 8 апреля Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени Михаила Семёновича Годенко выступит в 10 городах России. Один из лучших коллективов страны в жанре народно-сценического танца представит зрителям программу «Вместе мы – Россия!».

Концерты сибирских артистов пройдут в Ленинск-Кузнецком, Барнауле, Новосибирске, Оренбурге, Самаре, Ульяновске, Саранске, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Набережных Челнах, Уфе.

Открывать концерты будет известная ещё с Олимпийских игр 1980 года в Москве хореографическая сюита «Сибирь моя». Основу программы составят уникальные постановки Михаила Годенко и современных балетмейстеров. Зрители увидят знаменитый лирический хоровод «У колодца», казачий пляс «Красный яр», сибирский степ «Енисейские речники» и другие произведения из золотого фонда коллектива. Главный балетмейстер – народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак.

Наряду с сольными пройдут совместные концерты со знаковыми творческими коллективами принимающей стороны. Вместе с Ансамблем танца Сибири выступят фольклорно – эстрадный ансамбль «Сявал», Оренбургский государственный академический русский народный хор, Государственный Волжский русский народный хор им. П. М. Милославова, Ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй», Государственный ансамбль танца Республики Марий Эл, Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова.

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