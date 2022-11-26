КАЗАХСТАН — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ПРЕСТИЖНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ПРЕМИЯ ОБЪЯВИЛА ЛАУРЕАТОВ 2022 ГОДА

В Yunus Emre Institute (Лондон) 18 и 19 ноября прошли Церемония награждения и фестиваль Британской литературной премии Hertfordshire Press Awards, учрежденной при поддержке Eurasian Creative Guild (London). Сразу две награды были вручены научным трудам представителей университетов Казахстана.

В самом центре Лондона, в гостеприимном зале Yunus Emre Institute, в рамках фестиваля прошла презентация новинок издательства Hertfordshire Press и Церемония объявления лауреатов премии. Поддержать номинантов Казахстана пришел лично Советник посольства Казахстана Ербол Даулетияр. Партнерами мероприятия выступили театр Orzu Arts, поэтическая объединение «Poezja Londyn» и представительство Фонда Первого президента Казахстана в Великобритании. Мероприятия фестиваля объединили более 100 деятелей культуры и искусства из 20 стран, в том числе дипломатов от пяти посольств.

Высокую планку качества показал Казахстан, завоевавший обе награды в научных номинациях. Статуэтку в номинации «Best Research Book» завоевала книга Салимы Кунанбаевой «Competence-based modelling of professional foreign language education», Казахский Университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана (Алматы), которую в качестве представителя получил первый председатель ECG (London), выдающийся писатель и философ Доктор Дэвид Уильям Перри. Для Салимы Сагиевны это уже четвертая книга, изданная в Лондоне, и все издания были успешными. Ее коллега Тлектес Есполов получил приз в номинации «Best Academy Book» за книгу «The Kazakh Model for a Research University», посвященную опыту работы Казахского Национального Аграрного Исследовательского Университета (Алматы), статуэтку также получал представитель университета, глава представительства Фонда Первого президента Казахстана в Великобритании Гани Бекенов.

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