ЯФФО (Израиль): в галерее Creators открылась персональная выставка-перформанс Адель Левитовой

По 7 декабря в галерее Creators в Яффо работает персональная выставка-перформанс Адель Левитовой.

Адель начала свой творческий путь в 2018 году. За четыре года она приняла участие в четырнадцати выставках в России и Израиле, две из которых были персональными. Летом 2022 года персональная выставка Адель прошла в галерее cube.moscow в отеле The Ritz-Carlton в Москве.

Уникальный стиль художницы впечатляет яркой палитрой, экспрессивной манерой и наивностью. Ее работы дают зрителю ощущение неуловимого, чего-то хорошо знакомого, но при этом поймать конкретный образ невозможно, что пробуждает работу воображения. Картины Адель наполнены светом и любовью к миру, они как будто обволакивают мягким светом облаков, в которых каждый видит что-то своё. Творческий путь Адель – это неустанный поиск идеала, отказ мириться со злом и обстоятельствами современного мира. Картины художницы призывают не столько верить в идеальный мир, сколько искать его с помощью творчества. Именно этим ощущением и влечением Адель хочет поделиться со зрителем во время своей выставки-перфоманса в Тель-Авиве.

Выставка — это невербальное общение художника со зрителем, но, как правило, оно статично — зритель считывает результат внутренних переживаний автора. Однако, эти чувства и эмоции художника не идут ни в какое сравнение со штормом, бушующем во время создания произведения. Адель хочет поделиться со случайным прохожим самым сокровенным — процессом творчества, а не его итогом. Она даст зрителю возможность стать соучастником художественного действа, ощутить силу творчества вживую, а не через готовую форму картины. Задача проекта – создать открытый диалог между зрителем и художником, дать возможность зрителю участвовать в создании пространства выставки, которое будет трансформироваться весь период.

Эта выставка-перфоманс о том, что творчество — это и есть путь в идеальный мир, в котором современный человек может найти себя настоящего, открыть в себе новые горизонты. Посреди бушующего пламени войн и бедствий, искусство всегда оставалось спасательным кругом для человека, пробуждало лучшие, но затаенные свойства характера. Место выставки-перфоманса выбрано не случайно. Яффо был и остается городом художников, именно здесь особенно чувствуется великая сила творчества.

«Идея выставки-перформанса пришла ко мне во время подготовки к прошедшей персональной выставке в Москве. Я выступила не только в качестве художника, но занималась другими вопросами: развешиванием картин по ночам, обсуждением экспозиции, выбором освещения. Этот процесс показался мне более увлекательным, чем посещение уже готовой выставки и захотелось поделиться этими опытом и со зрителем. А потом я решила пойти ещё дальше, и в какой-то степени рискнуть - создавая произведения в открытой мастерской. Показать процесс создания работы - это настоящий вызов для меня, так как это действие глубоко интимное, в течение которого я испытываю гамму эмоций» - Адель.

Где? Creators gallery (Mazal Dagim 15, Яффо), часы работы галереи: 10:00 – 20:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.