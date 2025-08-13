Бахрушинский театральный музей и Министерство культуры Абхазии подписали соглашение о культурном сотрудничестве

VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

кристина трубинова
Кристина Трубинова, генеральный директор Бахрушинского театрального музея
министр культуры абхазии Даур Кове
Даур Кове, министр культуры Абхазии

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова и министр культуры Абхазии Даур Кове подписали соглашение о сотрудничестве, включающее ряд культурно-просветительских инициатив на территории республики. Среди ключевых направлений сотрудничества — создание Детского центра, запуск научно-образовательных программ, а также открытие Нового музея Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера в городе Сухум, запланированное на 26 августа 2025 года.

«Подписание соглашения с Министерством культуры Республики Абхазия — важный шаг к углублению гуманитарных связей двух стран. Флагманские проекты Бахрушинского театрального музея — «Новый музей театра», Детский центр, масштабные научно-просветительские инициативы — выходят на международный уровень и вносят вклад в развитие культурного диалога Абхазии и России», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

«Сегодня мы подписали соглашение о развитии культурного сотрудничества с Бахрушинским театральным музеем. В рамках соглашения планируется создание Нового музея в стенах Русского драматического театра им. Ф. Искандера. Уверен, в будущем он станет центром притяжения для всех, кто интересуется театром и культурой», — прокомментировал министр культуры Абхазии Даур Кове.

Одним из первых проектов, реализуемых в рамках соглашения, станет Новый музей Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера. В экспозиции будет представлено более 120 уникальных экспонатов из собрания театра и фондов Бахрушинского музея: афиши, архивные документы, фотоматериалы и другие артефакты. Гости музея смогут проследить путь одного из ведущих театров Абхазии с начала 1980-х годов до наших дней. Среди артефактов — платье Аленушки из первого спектакля театра «Аленький цветочек», поставленного в 1981 году по пьесе И.В. Карнауховой и Л.Т. Браусевича.

Особое место в экспозиции музея займет воссозданный кабинет выдающегося российского писателя, журналиста, общественного деятеля Фазиля Абдуловича Искандера, чьё имя театр носит с 2017 года. Новый музей станет первым мемориальным пространством на родине писателя, что придаёт проекту особую культурную и историческую значимость.

Музей в Сухуме станет пятым проектом, реализованным в рамках федеральной программы «Новый музей театра», инициированной Кристиной Трубиновой в 2023 году.

Ещё одним приоритетным направлением сотрудничества станет создание Детского центра — уникальной просветительской площадки для детей и их родителей. Это пространство фантазии и радости, где ребёнок через игру и музейно-театральную педагогику будет открывать для себя мир театральных профессий. Авторская программа «Что такое театр? Мир театральных профессий» включает изучение истории театра, актёрские тренинги и творческую практику — от создания элементов костюмов и бутафории до работы над фрагментами декораций для будущих спектаклей.

Бахрушинский музей, являясь федеральным научно-методическим центром по сохранению и популяризации отечественного театрального наследия, продолжит активную работу по реализации инновационных научно-просветительских программ — теперь уже в Абхазии.

Проекты БТМ помогают молодёжи открывать мир театральной культуры, глубже понимать её историю и современность. Сотрудничество с Министерством культуры Абхазии станет новым этапом международной деятельности Бахрушинского музея как центра театральной памяти России.

Фото © пресс-служба БТМ

