На Ставрополье обсудили продовольственную безопасность России

В Торгово-промышленной палате Ставропольского края 15 ноября состоялось заседание Комитета Ассоциации пекарей и кондитеров «Южная Гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства им. И.Н. Лякишевой» по развитию агропромышленного комплекса.

В мероприятии приняли участие представители местных государственных органов власти, научных организаций, сельхозтоваропроизводителей, предприятий хлебопечения, мукомольного и кондитерского производства, бизнес-сообщества. Темой обсуждения стало «Актуальные вопросы продовольственной безопасности Ставропольского края в современных условиях: состояние, перспективы».

Как рассказал президент АПК «ЮГПИК им. И.Н.Лякишевой» Валерий Черницов, в России тема продовольственной безопасности сохраняет высокую актуальность на протяжении всей истории постсоветского периода:

– Начиная с первых лет реформ 1991 года, страна фактически сразу утратила продовольственную независимость. Ситуация кардинальным образом начала меняться в 2014 году после введения отечественных продовольственных контрсанкций и принятого курса на импортозамещение во всех сферах, включая сельское хозяйство. В настоящее время продовольственная безопасность Российской Федерации находится на стабильном и достаточно высоком уровне. Сегодня около 75% поставок продовольственной продукции обеспечивается за счет внутренних ресурсов. По ряду товаров пороговые значения выполнены или даже перевыполнены. Сейчас Россия способна не только обеспечить себя, но и внести серьёзный вклад в мировую продовольственную безопасность, активно работать на международных рынках.

По словам пресс-секретаря Отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией Владимира Михеева, на сегодня острую нехватку продовольствия испытывают 345 миллионов человек в мире:

- При этом еще 3 года назад их количество было всего 135 млн. человек. В связи с этим, продовольственная безопасность по своей актуальности, масштабности, социальным последствиям является одним из серьезнейших вызовов современности и требует принятия эффективных мер по ее разрешению как со стороны мирового сообщества в целом, так и каждого государства и региона в отдельности.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева отметила, что регион специализируется в основном на производстве растениеводческой продукции:

- Так Ставропольский край находится на первом месте в стране по производству зернобобовых культур, в том числе гороха, а также в числе первых по сборам пшеницы, ячменя, кукурузы, сорго, проса, сахарной свеклы, семян рапса, семян рыжика, овощей; на третьем месте по поголовью овец и коз и по производству баранины и козлятины в России, на пятом месте среди регионов Российской Федерации по производству мяса птицы. Ставрополье подтверждает лидерство по объему инвестиций в АПК - 62 млрд. рублей в 2022году.

Заместитель Председателя Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Екатерина Балдицына рассказала, что в интересах укрепления здоровья населения проводится работа по выпуску функциональных продуктов с пребиотическими свойствами, расширяется ассортимент пищевых продуктов лечебного и профилактического назначения до 100 наименований (продукты для больных сахарным диабетом, молочные продукты, обогащенные пребиотиками, основой которых является полноценный молочный белок, хлебобулочные изделия с йодированными, зерновыми и витаминно-минеральными добавками, готовые смеси из нутовых, чечевичных, гороховых и ячменных хлопьев).

- Категория функциональных продуктов, или better-for-you - это новое поколение товаров с добавленной пользой для организма, в них повышена концентрация полезных веществ, например, витаминов, минералов и белков. Покупателю недостаточно, чтобы продукт просто удовлетворял его потребность в калориях, он ищет в еде конкретную пользу для организма. Некоторые функциональные продукты разрабатывают для определенных групп потребителей с определенными физиологическими потребностями: молочные продукты без лактозы - для людей с непереносимостью, кондитерские изделия на основе заменителей сахара - для диабетиков. Однако большая часть продуктов направлена на всех покупателей, которые ищут интересные и полезные варианты. Например, мороженое без сахара или десерты со сниженной калорийностью, - добавила в свою очередь декан факультета пищевой инженерии и биотехнологий ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» Наталья Оботурова.

Заместитель директора ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» Наталья Галушко так же сообщила, что экологичность сельхозпроизводства, развитие «зеленой» и низкоуглеродной экономики становится главным вопросом в международной повестке дня. Особенно важным для обеспечения продовольственной безопасности является развитие биотехнологий, использования генетических достижений в растениеводстве и животноводстве, эффективных способов производства продуктов питания, контроля качества, включая технические достижения и формирование эффективной системы трансферта этих достижений в широкую практику производства.

Главный эксперт ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», доктор медицинских наук, профессор кафедры гигиены питания Московского государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова Алла Погожева отметила, что питание является ключевым связующим элементом между сельским хозяйством, здоровьем человека и экологической устойчивостью нашей планеты.

- Переход к более здоровым рационам питания может значительно улучшить показатели здоровья населения, а именно сокращение смертности примерно на 11 миллионов смертей в год, что составляет от 19% до 24% от общей смертности среди взрослых в мире.

По словам начальника Управления эксплуатации системы прослеживаемости зерна ФГБУ «Центр Агроаналитики» Михаила Копейкина, разрабатываемые в последние годы цифровые решения не только позволят существенно снизить риски ведения хозяйственной деятельности, но и повысят его доходность и эффективность:

- Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» позволит добиться технологического прорыва в АПК и достигнуть роста производительности труда в два раза. Сегодня такая консервативная отрасль, как АПК, находится в состоянии технологической революции и ESG-трансформации!

В заключение участники Заседания констатировали, что Ставропольский край намерен последовательно реализовывать свою продовольственную политику на основе импортозамещения независимо от санкций Запада и экономической ситуации в мире. Стратегические цели остаются неизменными - создание современного сельского хозяйства, высокотехнологичной пищевой и перерабатывающей промышленности, конкурентоспособной системы торговли, современного машиностроения, что станет прочной базой для обеспечения продовольственной безопасности как региона, так и страны в целом.

Заседание Комитета организовано Ассоциацией пекарей и кондитеров «Южная Гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства имени И.Н. Лякишевой» совместно с Союзом «Торгово-промышленная палата Ставропольского края», при поддержке Отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией, Представительства Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в Российской Федерации, Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ им.М.В.Ломоносова, ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи», ФГБУ «Центр Агроаналитики», АО «РОСАГРОЛИЗИНГ», НП «Российская Гильдия пекарей и кондитеров».

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