КАЗАНЬ: Выставка «Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation» в Галерея современного искусства ГМИИ РТ

В рамках региональной программы Галерея Люмьер представляет выставку работ выдающегося художника русского авангарда Александра Родченко из коллекции Фонда Still Art, созданного Еленой и Михаилом Карисаловыми. В экспозицию вошли работы Родченко разных лет, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов.

Александр Родченко. Пионер – трубач, 1930 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Портрет матери, 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Пожарная лестница, 1925 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Поэт Владимир Маяковский, 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Сосны, Пушкино, 1927 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Балконы, 1925 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Девушка-курьер, 1928 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Лестница, 1929 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Девушка с «Лейкой», 1934 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Спортивный клуб “Динамо”, 1935 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Критик Осип Брик, 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Поэт Владимир Маяковский, 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Александр Родченко. Лиля Брик, 1924 © Предоставлено Фондом Стилл Арт

Проект организован в рамках просветительской программы Галереи Люмьер и Фонда Still Art, цель которого – популяризация фотографии в городах и регионах России. С 2021 года были проведены фотовыставки в Санкт-Петербурге, в Сибири, на Урале и в Приволжье.

На временной экспозиции зрители увидят работы Родченко разных лет, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов. На выставке представлены знаменитые портреты друзей Родченко – художников, архитекторов, поэтов, писателей, кинорежиссеров, сотрудников журналов «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ», среди которых узнаваемый портрет Лили Брик, который стал основой для плаката Ленгиза, несколько фотографий Владимира Маяковского из первой фотосессии в мастерской Родченко на Мясницкой (1924) и знаменитая фотография Осипа Брика, где вместо одной из линз очков вмонтировано название журнала «ЛЕФ».

Сокуратором выставки выступил внук и ведущий специалист творчества Александра Родченко, Александр Лаврентьев. В экспозиции представлено 58 серебряно-желатиновых отпечатков из двух альбомов музейной серии портфолио, выпущенных тиражом 35 экземпляров в 1994-1997 годах, собранных под руководством Варвары Родченко, Александра Лаврентьева и галериста Говарда Шиклера.

Печать фотографий, вошедших в портфолио и предоставленных Фондом Still Art, осуществлена Александром Лаврентьевым и Юрием Плаксиным в фотолаборатории Родченко с оригинальных негативов автора.

Александр Михайлович Родченко (1891–1956) – один из лидеров русского авангарда, новатор в области живописи, скульптуры, книжного, плакатного, кино — и театрального дизайна, начал фотографировать в 1924 году. Его экспериментальный подход к фотографии навсегда изменил историю этого вида искусства и повлиял не только на современников, но и определил развитие фотографии на десятилетия вперед. Используя такие приемы, как съемка с непривычного ракурса (сверху вниз и снизу вверх), который сразу же стали называть «родченковским»; диагональное построение композиции, задающее динамику и ритмичность кадру; съемка детали и крупного плана; применение двойной экспозиции и тонкая работа со светотеневыми контрастами, Родченко стремился, как писал Осип Брик, превратить знакомую вещь в «кажется никогда не виданную конструкцию», изменить привычный взгляд человека на окружающее, расширить возможности «видеть вещи».

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