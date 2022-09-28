В Туле появится новая точка притяжения для молодежи

В рамках регионального финала федерального архитектурного конкурса «Экосистема Города» под руководством архитектурного бюро WOWHAUS был разработан проект благоустройства территории около Тульского областного центра молодежи, который будет реализован до 2026 года.

Конкурс «Экосистема Города» проводится Роскультцентром и компанией «Культура потребления» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В финале конкурса участвует 50 молодых специалистов, отобранных экспертным жюри из более 600 заявок. Уже состоялись региональные сессии в Нижнем Новгороде, Липецке и в Перми. Воркшоп в Туле стал четвертой из пяти региональных сессий проекта.

В течение пяти дней десять молодых архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Самары, Саратова, Красноярска и Ростова-на-Дону работали над архитектурными концепциями нового городского пространства. Руководили процессом Олег Шапиро (сооснователь архитектурного бюро WOWHAUS, советник МАРШ), Эмилия Мазитова (ведущий архитектор WOWHAUS) и Дарья Можаева (архитектор WOWHAUS).

«Жителям важно почувствовать, что город успешен. Тогда он начинает развиваться самостоятельно. Например, проект WOWHAUS в Туле: мы переосмыслили улицу Металлистов, а с противоположной стороны от нее было бесконечное количество двориков, которые начали развиваться сами по себе. Мы переделали стандарт жизни, и этот процесс потом сложно остановить. Мы любим работать с молодыми архитекторами, в нашем бюро есть собственная интернатура, мы постоянно ищем талантливых и молодых. В рамках конкурса «Экосистема Города» в Туле решается интересная задача, и результат обещает подарить городу новое современное креативное пространство», — поприветствовал всех участников воркшопа Олег Шапиро.

Защита проектов состоялась 24 сентября. В состав жюри вошли:

Павел Мусиенко, начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору, главный архитектор Тульской области;

Денис Гальперин, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Тульской области;

Роман Ковалев, директор института горного дела и строительства Тульского государственного университета;

Анастасия Тришина, заместитель директора ГУ ТО Тульский областной центр молодежи;

Андрей Андрюхин, генеральный директор строительного управления №3;

Анастасия Зинина, генеральный директор мастерской интерьера «Золотое сечение».

«Работа участников конкурса над проектами шла очень интенсивно, ребята подошли к заданию с душой и любовью. Были созданы оригинальные концепции, которые превращают территорию Тульского областного центра молодежи в комфортную современную городскую среду. Мы уверены, что данное пространство завоюет сердца тульской молодежи!», — поделилась руководитель проекта «Экосистема Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах Роскультцентра Ольга Шубникова.

Победителем регионального этапа конкурса стала команда №2, которая в своем проекте задействовала неиспользованный потенциал территории и предложила яркие многофункциональные решения для пользователей со сценариями дневной и вечерней программы. Участники команды-победителя: Саина Афанасьева (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет), Дарья Белова (Самарский государственный технический университет), Ксения Демидова (Тульский государственный университет), Екатерина Куликова (Институт архитектуры и дизайна, Сибирский федеральный университет), Алексей Московский (Московский архитектурный институт), Виктория Степанченко (Донской Государственный Технический Университет).

«Сегодня мы увидели работу людей, которые умеют фантазировать, мечтать, креативить, способны, создав команду, мозговым штурмом придумать wow-эффект. Сто баллов, великолепно! Огромное спасибо всем участникам!», — поделился своими впечатлениями главный архитектор Тульской области Павел Мусиенко.

«Тула — город с мощным креативным потенциалом, который постепенно раскрывается, благодаря изменениям, реализуемым такими командами как Wowhaus. Мы рады, что наставником для молодых архитекторов выступил именно Олег Шапиро, который уже реализовал в Туле несколько проектов благоустройства. Надеемся, что новый этап конкурса «Экосистема Города» поможет связать между собой уже существующие в городе форматы благоустройства в единый комфортный для жителей ландшафт и обогатит его новыми практиками», — считает СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.

«Хочется выразить благодарность талантливым, молодым и креативным участникам регионального финала конкурса «Экосистема Города» за смелые идеи и оригинальные решения. Мы ценим ваш вклад в развитие архитектуры города и современный подход к вовлечению молодых людей в события, которые будут транслироваться на территории Тульского областного центра молодежи», — поделился министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

Все участники конкурса «Экосистема Города» получили приглашение на трехмесячное обучение в интернатуре бюро WOWHAUS.

«Конкурс «Экосистема Города» дарит возможность молодым специалистам получить опыт работы в команде профессионалов над реальными объектами, и более того — продолжить общение и свое развитие как архитектора после завершения проекта. Это редкая возможность прокачать свои навыки и попробовать себя в одной из лучших архитектурных компаний нашей страны», — отметила руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

Следующая, пятая региональная сессия конкурса «Экосистема Города» пройдет с 3 по 7 октября в Архангельске.

Организаторы проекта — Роскультцентр и компания «Культура потребления» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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