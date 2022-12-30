КАЛИНИНГРАД: Евгений Гришковец передал для экспозиции Музея Мирового океана кивер гардемарина сирийского флота

Новый предмет прибыл в музей вместе еще с четырьмя экспонатами – по словам самого писателя, совершенно уникальными. Кроме парадного кивера гардемарина сирийского флота, это фуражки адмирала Мьянмы, Венесуэлы, капитана первого ранга флота Польши и кепи адмирала ливийского флота. Экспонаты дополнят коллекцию военно-морских фуражек драматурга Евгения Гришковца, которые представлены в павильоне «Куб воды» Военно-морского центра музея-заповедника «Музей Мирового океана».

О пополнении коллекции писатель объявил на открытии фотовыставки «Из России в Россию». Главная тема фотографий - морской путь, связывающий Калининград с основной территорией страны, работа транспортных судов, скрытая от глаз широкой публики. Эстетика современных индустриальных пейзажей сочетается с лирическими морскими видами, передавая зрителю неизменную красоту и романтику моря и морской работы. Автор фотографий – второй помощник капитана теплохода «Холмогоры» Вадим Бубнов.

«Это чудесная выставка. Взгляд «морского человека», который любит и свою работу, и свою жизнь и свою повседневность, любит море. Рекомендую всем прийти в Военно-морской центр Музея Мирового океана, посмотреть и новую фотовыставку, и мою обновленную коллекцию военно-морских фуражек», - сказал Евгений Гришковец.

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