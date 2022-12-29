«Место встречи изменить нельзя». В России открылся первый Центр перформативного искусства The Place

28 декабря в ЦСИ Винзавод состоялось открытие первого в России Центра перформативного искусства The Place. Это чистая лаборатория, где можно без условностей экспериментировать над коммуникацией.

«The Place» переводится как «место встречи». Миссией центра стала важная актуальная задача «соединения духовного с материальным в одной точке». В связи с этим, в центре будут представлены работы российских и зарубежных художников, способных передать эту идею.

Параллельно с основной программой в центре постоянно будут проводиться различные выступления перформансистов со всего мира. Информация о мероприятиях будет размещаться на сайте The Place .

Это новая площадка открытая для проведения выставок, перфомативных показов и взаимного сотрудничества.

Центр The Place открыт для посещения ежедневно, включая 1 января и праздничные дни.

В дальнейшем в центре The Place также будет работать обучающее отделение по основам перфоманса. Студенты смогут не только получить специальное образование у лучших преподавателей в данной сфере, но и получить стажировку внутри центра и за его рамками.

Где? ЦСИ Винзавод. Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8, строение, 11.

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