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Казанский цирк превратится в облачное хранилище: Яндекс 360 покажет инсталляцию на фасаде здания

editor
By editor
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Рабочие моменты. Испытание цирка под нагрузкой. 05.11.1967. Фото предоставлено пресс-службой Яндекса
Рабочие моменты. Испытание цирка под нагрузкой. 05.11.1967. Фото предоставлено пресс-службой Яндекса

С 23 по 25 мая фасад Казанского цирка превратится в медиаполотно. Гости Международного фестиваля медиаискусства НУР 2025 увидят живое воплощение цифрового хранилища данных, а также прочувствуют на себе личные и коллективные переживания. Масштабный медиапроект размером с целое здание в рамках фестиваля НУР готовят Яндекс 360 и мультимедиа студия formate.

Футуристический силуэт цирка знаком каждому, кто был в Казани: его архитектура долго казалась слишком смелой, чтобы вписаться в центр города. Без опорных колонн, с бетонным куполом на перевернутом усеченном конусе — этот проект в начале 60-х казался невозможным. Сама по себе форма Казанского цирка напоминает логотип Яндекс Диска, что делает выбор локации для инсталляции особенно символичным. Чтобы доказать жизнеспособность будущего уникального сооружения, инженеры тестировали макет на единственной в стране ЭВМ.

Спустя годы именно это здание стало площадкой для первых световых экспериментов, предвосхитивших современное медиаискусство. Фасад Казанского цирка стал местом для творческих экспериментов СКБ «Прометей» с первой в СССР и в мире метеозависимой подсветкой, которая превратилась в символ творческого и технологического прогресса страны в 60-е годы. Для своего времени это была по-настоящему прорывная технология: благодаря датчикам, фиксирующим дождь и ветер, удалось управлять подсветкой всего здания, что создавало уникальные визуальные образы.

«Казанский цирк — это не только архитектурный эксперимент, но и символ безграничной человеческой мысли. Мы хотели, чтобы этот опыт — инженерный, творческий, человеческий — не растворился во времени. Поэтому помогли сделать его цифровым, доступным, живым. Этот проект показывает, как технологии могут оживить историю, сохраняя ее для будущих поколений», — отмечают в команде Яндекс 360.

«Мы работаем с медиа как с материалом: оно способно не только передавать информацию, но и вызывать эмоции, погружать в память, создавать ощущение сопричастности. Инсталляция на фасаде Казанского цирка — это наш способ показать, что цифровые технологии могут быть не холодными, а чувственными. Это не просто проекция — это опыт взаимодействия с прошлым в новом измерении», — рассказывают в мультимедиа-студии formate.

Подготовка к созданию инсталляции стала отдельным испытанием для творческой группы. К фестивалю медиаискусства Яндекс 360 и Gorizont Films подготовили большой материал об истории создания уникального здания, а также оцифровали десятки уникальных фотографий: от первых набросков до кропотливой работы инженеров-проектировщиков, от этапа создания макетов до воплощения цирка в стекле и бетоне.

Теперь эта история оживает в новом формате. «Цифровая память» — это не просто архив, а эмоциональное путешествие во внутренний мир воспоминаний. Казанский цирк превращается в живое воплощение облачного диска — пространства, где цифровое обретает форму, а память становится архитектурой. Зрители смогут увидеть визуализацию эмоций, услышать эхо забытых мгновений и заново пережить личные и коллективные воспоминания, переосмысленные с помощью современных технологий.

Инсталляция будет проецироваться на здание цирка с 23 по 25 мая. Все оцифрованные данные доступны на Яндекс Диске по ссылке.

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