Х фестиваль искусств «Извините, Вы не видели Лосева?» подвёл итоги

136 художников продолжили традицию, заложенную живописцем Виктором Лосевым. Они вышли на улицы Волгограда, создали произведения искусства и подарили их прохожим.

18 мая художники – профессионалы, студенты и любители – встретились и творили в двух точках Волгограда – на Центральной набережной у скульптуры «Виктор Лосев на пленэре», и на улице Мира. Их творчество не смог прервать даже дождь. Часть участников фестиваля продолжили рисовать и писать под зонтами, часть – на 37 минут, пока барабанила вода, – спряталась в кафе «Мороженое» и So So Coffee, где зарисовали всех посетителей.

В итоге было создано, подарено волгоградцам и гостям города более 150 графических, живописных произведений и небольших инсталляций – городских сюжетов и пейзажей, портретов.

– Короткий утренний дождь создал особую атмосферу, – считает директор фестиваля «Извините, Вы не видели Лосева?» Анастасия Тулупникова, – прежде всего, благодаря разноцветным куполам зонтов.

Среди инноваций юбилейного фестиваля – трехдневная программа, состоящая из трех самостоятельных модулей. Первый, 16 мая, – научно-познавательный, посвященный книгам о смысле творчества; взаимоотношениям художника и искусственного интеллекта; роли художника в городе. В нем приняли участие дизайнер Серьк Черкесов, музеолог Дмитрий Грушевский (Москва) и художник Каушик Гупта (Ченнаи). Модуль был подготовлен преподавателями и студентами трех вузов – Волгоградской государственной консерватории им. П. А. Серебрякова, Института архитектуры и строительства ВолгГТУ, Института художественного образования ВГСПУ.

Второй модуль, 17 мая – квесты, лекции, мастер-классы, экскурсия по местам города, связанным с жизнью и творчеством Виктора Лосева.

Директор фестиваля Анастасия Тулупникова и куратор художница Анна Урусова выстроили программу вокруг числа «Х». Например, заслуженный художник России Вячеслав Коваль прочитал лекцию «Сакральный смысл чисел. Х», в Модельной библиотеке № 4 им. Ю. В. Бондарева представили «10 книг, сформировавших мировоззрение Виктора Лосева», и там же открылась выставка «10 мест художника Виктора Лосева», по которым на следующий день состоялась экскурсия.

Третий модуль, 18 мая, – традиционный – выход художников на пленэр. Профессионалы и любители писали виды города и прохожих, создавали произведения, используя актуальные техники. К участникам фестиваля присоединились архитекторы – участники форума «Нижняя Волга», которые создали и подарили прохожим архитектурную графику.

Фестиваль завершился на закате – мастер-классом художника Ильи Кучерявого, сотрудника Волгоградского музеи изобразительных искусств им. И.И. Машкова, у озера рядом с поселком Третья Карта в Волго-Ахтубинской пойме. Иногородних художников, участников юбилейного мероприятия, еще можно застать за творчеством в городе и в пойме.

Фото предоставлено организаторами Фестиваля