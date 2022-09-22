Фестиваль «Петербург. Пространство Мольера»: к 400-летию со дня рождения великого французского драматурга Жана-Батиста Мольера

Комедии Жана-Батиста Мольера всегда занимали важное место в мировой культуре. 400 лет со дня рождения – повод оценить важность, востребованность творческого наследия великого драматурга сегодня. Проект «Петербург. Пространство Мольера» покажет, насколько имя автора популярно в Культурной столице, какое место оно занимает в разных сферах культурной жизни Петербурга. Желание участвовать в фестивале выразили 29 учреждений, среди которых театры, библиотеки и музеи Петербурга.

В их числе 13 театров (включая Молодежный театр на Фонтанке), имеющих в своем репертуаре спектакли по произведениям Мольера, Театральная библиотека, Библиотека для слепых и слабовидящих, Военно-медицинский музей, Музей театрального и музыкального искусства и другие. Учреждения культуры предложили оригинальные программы: презентацию редких изданий произведений Мольера, презентацию альбома для слепых и слабовидящих, интерактивные программы с погружением в эпоху автора (Медицина эпохи Мольера, Театр и еда, Мольер и музыка), круглый стол, посвященный творчеству писателя и интерпретации его произведений на сцене, спектакли, концерты, масштабные выставки, лекции, экскурсии, творческие встречи и т.д. Всего в рамках фестиваля пройдет более 50 мероприятий в различных форматах.

Фестиваль должен стать крупным культурным событием города, максимально ориентированным на удобство и вкусы горожан, и привлечет внимание широкого круга зрителей.

Главный гость фестиваля – Жан-Батист Мольер. Он приглашает журналистов и профессионалов театра на ближайшие мероприятия:

26 сентября в 13:00 в пресс-центре ТАСС (Шпалерная, 37) состоится пресс-конференцию по случаю старта фестиваля. В этот же день будет объявлена аккредитация на мероприятия фестиваля.

30 сентября в 13:00 в Театральной библиотеке (ул. Зодчего Росси, 2) состоится торжественное открытие фестиваля. Гости смогут первыми, за день до официального старта фестиваля, ознакомиться с выставкой «Посвящение Мольеру», которая объединит уникальные материалы, представляющие историю «мольеровских» постановок на русской сцене, а также побеседовать с участниками фестиваля.

3 октября в 16:00 в Театральной библиотеке (ул. Зодчего Росси, 2) в рамках фестиваля «Петербург. Пространство Мольера» состоится круглый стол посвященный творчеству писателя и интерпретации его произведений на сцене.

Круглый стол соберет петербургских режиссеров, поставивших произведения Мольера в сегодняшнем Петербурге, а также артистов и театроведов. К участию приглашены режиссеры Семен Спивак, Геннадий Тростянецкий, Григорий Дитятковский, Андрей Андреев, Арвид Зеланд, артисты Юрий Гальцев, Александр Новиков, Сергей Барковский, доктор искусствоведения Александр Чепуров, кандидат искусствоведения Елена Горфункель и другие.

Сайт фестиваля: molierefest.ru.

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