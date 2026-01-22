Якутский фильм привлек около 5 млн рублей инвестиций через Цифровые Финансовые Активы (ЦФА)

Впервые якутский фильм привлёк около 5 млн рублей инвестиций через инструмент цифровых финансовых активов. Сбор средств состоялся на платформе «Токеон» и стал первым в России кейсом, когда финансирование постпродакшна киноленты было обеспечено с использованием ЦФА.

В рамках инвестиционного раунда частные и корпоративные инвесторы вложили около 5 млн рублей в якутский фильм «Мои таежные каникулы». В проекте приняли участие более 20 инвесторов, заинтересованных в развитии региональной киноиндустрии и новых финансовых инструментов.

Привлечённые средства будут направлены на завершающий этап производства картины — постпродакшн, включающий создание сложной компьютерной графики и анимационных сегментов. Именно этот этап является ключевым для реализации визуальной концепции фильма.

Помимо финансового результата, инвесторам предусмотрены нематериальные формы участия: их имена будут указаны в титрах фильма, а также они получат брендированную продукцию от создателей киноленты.

Эмитентом цифровых финансовых активов под названием «Якутский цифровой киноактив-1» выступила компания «Реинжиниринг технологий инвестирования». Гарантом сделки стал Фонд развития инноваций Якутии, входящий в структуру Корпорации развития Якутии.

Фильм «Мои таежные каникулы» стал первым полнометражным якутским проектом, в котором задействованы говорящие животные. Картина режиссёра Александра Лукина основана на детских рассказах Тимофея Сметанина и Якова Стручкова. В центре сюжета — приключения мальчика в тайге, а визуальный ряд сочетает натурные съёмки с медведем и элементы сложной CGI-графики.

Съёмки фильма проходили в Амгинском, Хангаласском и Горном улусах, а также в Москве. Использование компьютерной графики для анимации животных стало новаторским решением для регионального кино. Премьера картины запланирована на весну 2026 года.

Платформа «Токеон» является одним из лидеров российского рынка цифровых финансовых активов. Среди её клиентов — банки и компании в сфере финтеха, недвижимости и лизинга. Оператор платформы, ООО «Токены», включён в реестр операторов информационных систем Банка России.

Компания «Реинжиниринг технологий инвестирования» выступает оператором проекта и эмитентом ЦФА, специализируясь на структурировании и упаковке инвестиционных продуктов для различных отраслей экономики.

Напомним, ранее Глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что в 2025 году кассовые сборы якутских фильмов достигли 280 млн рублей, что почти вдвое превышает показатель прошлого года, составлявший 150 млн рублей и ставший рекордом. За год якутские киноленты посмотрели почти 500 тысяч зрителей. Самыми кассовыми стали фильмы «Кончится лето», «Диодорова», «Айхал», «Спид Стар». Мультфильм и сериал НВК «Саха» стали обладателями всероссийской и дальневосточной кинопремий.