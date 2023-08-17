Работы фотохудожника Клавихо-Телепнева украсят интерьеры «Ильинки 3/8»

Девелопер Sminex-Интеко выбрал 22 фотопанно из цикла Kremlin для роскошных холлов и лобби коллекции клубных особняков «Ильинка 3/8». Исторические сцены царского двора XVI века органично дополняют красоту престижных и комфортных домов, расположенных в 160 метрах от Красной площади.

Центральное лобби. Вид на деревянное панно

Владимир Клавихо-Телепнев — всемирно признанный художник, чьи работы выставлялись в крупнейших музеях Москвы и Лондона, Парижа и Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Токио. Его полотна хранятся в личных коллекциях Элтона Джона, Питера Гринуэя и других деятелей искусства. Он создал серию фотографий Kremlin на территории Московского Кремля в Теремном дворце, который построен в XVII веке по распоряжению первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича. Автора вдохновила история любви царицы Елены Глинской и конюшего, боярина, воеводы Ивана Фёдоровича Овчины Телепнева-Оболенского.

Фотографии Клавихо-Телепнев перенёс на деревянные поверхности с последующей многослойной лакировкой. Эта технология делает изображения невероятно глубокими: создаётся эффект обратной перспективы, как на иконах или фресках.

Картины разместились на каждом этаже особняков «Ильинки 3/8» — в окружении роскошных интерьеров в стиле современной классики. Холлы со сводчатыми потолками отделаны мрамором, декоративной штукатуркой и латунными изделиями. Кабины бесшумных лифтов украшены алькантарой — искусственной замшей — и арочными зеркалами, а входы в апартаменты декорированы мраморными откосами. В центральном лобби исторические своды, полы из мрамора и акцентная люстра из стекла и металла по индивидуальному проекту. Тёплая натуральная палитра материалов дарит жителям ощущение изысканного комфорта и уюта.

Ещё одним запоминающимся элементом интерьеров станут барельефы мифологических существ: грифона, льва, пардуса и сирина. Объёмные изображения сделаны из известнякового камня геналдона и представляют собой точные копии настенных скульптур последнего домонгольского храма Древней Руси — Георгиевского собора XIII века в Юрьеве-Польском. В холлах «Ильинки 3/8» они подчёркивают преемственность архитектуры белокаменных особняков, наследующих облик старомосковских боярских палат.

В «Ильинке 3/8» 60 лотов, среди которых двухэтажные пентхаусы с потолками высотой до 6 метров, каминами, террасами и прямыми видами на Кремль. Эксклюзивное предложение — два собственных трёхэтажных особняка. Из деревянных с латунными вставками арочных окон открываются виды на тихие переулки в самом сердце Москвы.

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