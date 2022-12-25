РОСИЗО открыл выставку «От музыки к свету. Посвящение Скрябину»

РОСИЗО в преддверии дня рождения пианиста и композитора Александра Николаевича Скрябина открыл выставку «От музыки к свету. Посвящение Скрябину».

В экспозицию вошли предметы из фондов Российского национального музея музыки, Мемориального музея А. Н. Скрябина, Российской государственной библиотеки, Государственного театрального музея имени А. А. Бахрушина, Музея истории Санкт-Петербурга, Московского музея современного искусства, Российского института истории искусств, Фонда поддержки аудиовизуального и технологического искусства «Прометей» имени Б. Галеева и других музеев, а также из частных собраний.

Выставка рассказывает о деятельности первопроходцев светоцветового искусства в России в 1910–1930-е годы. Один из разделов посвящен открытиям второй половины XX века, вдохновленным идеями Скрябина: первому в мире фотоэлектронному оптическому музыкальному инструменту «АНС» Евгения Мурзина, масштабной работе пионера световых инсталляций Булата Галеева и руководимого им Казанского студенческого конструкторского бюро (позже НИИ) «Прометей».

«Сегодня мы открыли выставку „От музыки к свету. Посвящение Скрябинуˮ, приуроченную к 150-летнему юбилею композитора, основоположника светомузыкального синтеза, вышедшего за границы существующего художественного опыта и традиционного звукосложения. Александр Скрябин — один из крупнейших композиторов XX века, настоящий визионер и великий новатор. С абсолютной уверенностью можно сказать, что он стоит особняком в ряду знаменитых отечественных композиторов. Скрябин был первым композитором в истории, соединившим два, казалось бы, взаимоисключающих понятия — музыку и цвет, то есть впервые в истории использовал цветомузыку. Александр Скрябин опередил свое время по охвату замысла и предопределил развитие музыкальной мысли последующих десятилетий», — отметила генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

«Выставочный проект посвящен Александру Скрябину, приурочен к его юбилею, но не ограничивается одним человеком. Задача проекта — продемонстрировать наследие композитора, тот мощный импульс и толчок, который Скрябин, один из первых светохудожников, дал развитию отечественной светомузыки в России. Скрябин был великим мечтателем, большинство идей ему не удалось реализовать при жизни, но главное его наследие — это оставленные им идеи, которые спустя время и пространство нашли своих исполнителей. Более того, и эти идеи породили новые направления в искусстве, такие как медиа-арт, световая архитектура, кинетизм, и новые музыкальные инструменты (синтезатор)», — рассказала куратор выставки Елена Семенова.

Гостями мероприятия стали директор Музея Скрябина Александр Лазарев, заместитель генерального директора Российского национального музея музыки Евгения Новоселова, музыкант, изобретатель и светохудожник Сергей Зорин, главный секретарь Президиума РАХ Александр Кошкин, архитектор Михаил Корси, музыковед Андрей Бандура.

«Наш музей с удовольствием принял участие в данном выставочном проекте. Скрябин был уникумом, который повел за собой, он был хрупким человеком и стал лидером авангарда. Всегда поражаешься мысли гения, ведь он смог наметить вектор в искусстве, который проявил себя через десятилетия. Работы художников, представленные в экспозиции, — это преломление идей Алексанра Скрябина, которые так гениально воплотились. Мы надеемся на дальнейшие совместные проекты с РОСИЗО», — отметила заместитель генерального директора Российского национального музея музыки Евгения Новоселова.

«Хочу отдельно поблагодарить куратора и авторов выставки „От музыки к свету. Посвящение Скрябинуˮ за очень тонкий подбор материала. Александра Скрябина можно показывать, так же, как и исполнять по-разному. Могу только сказать: любите Скрябина и слушайте его музыку!», — прокомментировал директор Мемориального музея А.Н. Скрябина Александр Лазарев.

Специально для выставки архитектор Михаил Корси с командой молодых художников впервые представил макеты архитектурных сооружений по эскизам Александра Скрябина, а основатель первого и единственного в России оптического театра Сергей Зорин создал динамическое светоживописное произведение на музыку композитора.

Также в рамках открытия выставки состоялось выступление российского музыканта и композитора Олеси Ростовской, продемонстрировавшей игру на терменвоксе. Завершилось мероприятие кураторской экскурсией Елены Семеновой.

Выставка завершит работу 19 марта 2023 года.

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