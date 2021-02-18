100 советских плакатов о покорении космоса представит ВДНХ на новой выставке

В центре «Космонавтика и авиация» в рамках года космоса на ВДНХ откроется выставка «Первые в мире». Она подготовлена на основе фондовых материалов Мемориального музея космонавтики, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Экспозиция начнет работать 19 февраля. Это первое крупное событие года космоса на ВДНХ — большой программы в честь знаковых достижений советской космонавтики. На выставке будет представлено около 100 плакатов 1950–1960-х годов, объединенных космической тематикой. Их авторы — известные художники того времени: Ираклий Тоидзе, Валентин Викторов и другие», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале Мэра и Правительства Москвы.

Советская программа покорения космоса, благодаря которой весь мир по-новому взглянул на возможности человечества, — гордость нашей страны. Она нашла отражение в литературе, кино, изобразительном искусстве. Плакаты, демонстрирующие космические достижения, можно было встретить в любом городе СССР. Их размещали на уличных стендах, заводах и фабриках, в образовательных учреждениях, домах культуры и библиотеках.

Экспозиция будет состоять из трех тематических разделов. В первом из них под названием «Человеку путь открыт!» посетители смогут ознакомиться с плакатами, посвященными советской космической программе, например запуску первого искусственного спутника Земли. Также в раздел вошли плакаты с изображением летчиков-космонавтов Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и других.

Второй тематический блок «Да будет мир!» расскажет о влиянии космических полетов на повседневную жизнь. Представленные в нем плакаты призывают к новым свершениям в образовании, труде, где главным ориентиром являются достижения героев космоса, как, например, в работе Валентина Викторова «Труд героический — путь к победам космическим». В этом же разделе космические символы выступают неотъемлемыми элементами плакатов, приуроченных к любимым праздникам, таким как Новый год, Международный женский день и другим.

В третьем разделе «Сыны Октября — пионеры Вселенной!» посетители найдут самые яркие образцы агитационного плакатного искусства СССР. В них особенно подчеркивается роль коммунистической партии в освоении космоса и первенство Советского Союза в мировой космической гонке.

«Выставка «Первые в мире» будет интересна не только гостям, желающим погрузиться в атмосферу эпохи грандиозных космических побед и всеобщей гордости за страну, но и тем, кто хочет изучить советский плакат как популярный в середине XX века жанр изобразительного искусства. Приглашаем познакомиться с работами известных художников-плакатистов и совершить увлекательное путешествие во времени», — отметил летчик-космонавт, Герой России, президент центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Федор Юрчихин.

Советские плакаты создавались в качестве наглядных пособий, демонстрирующих достижения общества и науки. Их отличает образность и информативность. Они включали такие жанры, как учебные, инструктивно-методические и просветительские. Плакаты были широко распространены с 1918 года до начала 1990-х.

Выставку разместят в подкупольном пространстве павильона «Космос» (слева от зоны «КБ-3. Космодром будущего»). Посетить ее можно по билету на основную экспозицию павильона с 19 февраля. Узнать время работы и стоимость билетов можно на сайте. Выставка будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Посетителям нужно придерживаться социальной дистанции, надевать перчатки и маски.

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