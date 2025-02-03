KD Studios и AP Digital объявили о съемках масштабного проекта «Остров сокровищ»

Генеральные продюсеры картины «Остров сокровищ» Евгений Мелентьев и Виктор Денисюк запускают в работу знаковый проект – полнометражный художественный фильм «Остров сокровищ».

Захватывающая приключенческая история об увлекательной и опасной погоне за сокровищами по мотивам знаменитого романа Р. Л. Стивенсона реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

Новая экранизация невероятно увлекательной книги, зрелищная и масштабная, ориентирована на широкую кинотеатральную зрительскую аудиторию. Фильм расскажет про поиски пиратских сокровищ в забавном приключенческом тоне, вобрав всё лучшее от любимых зрителями по всему миру советских и зарубежных экранизаций.

Партнером картины «Остров сокровищ» выступает кинопрокатная компания Вольга. Сценарную группу возглавляет Сергей Калужанов (фильмография более 60 работ, включая фильмы «Мира», «Время первых», а также сериалы «Мажор» и «Пищеблок» и др.).

Съемки полнометражного фильма «Остров сокровищ» начнутся уже в 2025 году.

Также в разработке KD Studios еще две картины, ориентированные на широкую семейную аудиторию — «Земля Санникова» и «Приключения Мюнхгаузена».

Все три фильма основаны на классических произведениях и станут важным культурным явлением для современного зрителя.