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ДомойМир кино«Я с тобой задыхаюсь»: остросюжетная мелодрама о дружбе, взрослении и «кризисе юности»

«Я с тобой задыхаюсь»: остросюжетная мелодрама о дружбе, взрослении и «кризисе юности»

editor
By editor
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я с тобой задыхаюсь
Предоставлено пресс-службой «Люкс Синема»

В центре истории — молодая медсестра Даша, которая готовится выйти замуж за идеального парня. Но во время девичника все идет не по плану. Обстановку нагревает неожиданное появление друга детства. Параллельно героине поступает предложение мечты из Москвы. Вскоре под угрозой оказывается ее жизнь. Очутившись в замкнутом пространстве, окруженная страстями и экстремальными обстоятельствами Даша встает перед сложным выбором.

«Я с тобой задыхаюсь» — история о любви наотмашь, которая проходит проверку временем и экстремальными обстоятельствами. В списке референсов — кассовые хиты «Дневник памяти» с Райаном Гослингом и Рэйчел Макадамс и нашумевшая испанская картина «Три метра над уровнем неба».

Фильм снял молодой уральский постановщик Иван Пшенин — один из самых перспективных режиссеров страны. В его портфолио ряд документальных картин, в которых он мастерски раскрыл внутреннюю кухню различных индустрий — музыкальной, ресторанной и других. «Я с тобой задыхаюсь» — дебют постановщика в полнометражном игровом кино.

«Мы сняли историю о дружбе, о взрослении, о «кризисе юности», о котором мало кто говорит, — рассказал Иван Пшенин. — «Я с тобой задыхаюсь» — наверное, один из немногих фильмов, который создан для еще юных женщин. Мы попытались поймать тот самый нерв этого возраста, забытый и прекрасный».

Есть молодые звезды и среди актеров «Я с тобой задыхаюсь» — в картине снялись популярный блогер (более 1,7 млн подписчиков в TikTok) Натали Гурманова и самый известный пожарный России Павел Яманов (на его YouTube-канал Пожарный BRZ подписано более 320 тыс. человек).

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