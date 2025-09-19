АртМосковия: регламент публикаций, оплата

Елизавета Боярская хочет обмануть Вдовиченкова в исторической драме «Царь ночи»

царь ночи - елизавета боярская
Фото © пресс-служба PREMIER

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил трейлер остросюжетного исторического сериала «Царь ночи». Проект расскажет о непростом для российской истории периоде – начале XX века, когда в стране образовался политический кризис и власть императора Николая II значительно ослабилась. Сериал подготовлен компаниями «РК Медиа» и «Русские исторические медиа» при поддержке АНО «ИРИ».

Начало ХХ века. Русско-японская война оказала большое влияние на жизнь в Российской империи. Пошатнулся авторитет Николая II, в города стекается большое количество нищих и обездоленных, социально-политическая обстановка накаляется. Главные герои «Царя ночи» брат и сестра Яков (Алексей Ярмущик) и Софья (Алиса Рейфер) после гибели отца теряют друг друга. Чтобы встретиться вновь, им предстоит преодолеть множество испытаний, они оказываются втянуты в политические интриги и борьбу за власть и не понимают, что, по сути являясь свидетелями интриг и заговоров, ходят по лезвию ножа.

Зачинщиком страшного заговора против России является чиновник Алексей Раздорский (Максим Митяшин), который слепо убежден, что именно его методы приведут к спасению страны, несмотря ужасы, которые должны последовать, если все его планы исполнятся. Он хитроумно использует в своих целях Якова, которого многие люди считают народным целителем, а также мошенницу Адель (Елизавета Боярская), чьей целью становится завоевание доверия начальника Раздорского – Еремеева (Владимир Вдовиченков).

Каждый из участников исторической драмы преследует свои во многом благие цели, однако именно на примере центрального конфликта «Царя ночи» можно разглядеть предпосылки к падению Российской империи в ближайшем будущем.

Роли в сериале «Царь ночи» исполнили Елизавета Боярская, Владимир Вдовиченков, Максим Митяшин, Александр Галибин, Алексей Ярмущик, Алиса Рейфер и другие. Режиссер проекта – Дмитрий Месхиев, авторы идеи – Андрей Золотарев и Дмитрий Рощин.

