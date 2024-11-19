РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир киноЛюбовь или долг: Ксения Роменкова решает уйти от мужа в детективном мини-сериале...

Любовь или долг: Ксения Роменкова решает уйти от мужа в детективном мини-сериале «Омут»

editor
By editor
60
Ксения Роменкова
Актриса Ксения Роменкова. Кадр из мини-сериала «Омут». Фото © пресс-служба ТВ-3

Возвращение в родной город, новая встреча с первой любовью и чувства, которые сложно обуздать, – такова реальность главной героини мини-сериала «Омут», который выйдет 24 ноября в 19:10 на телеканале ТВ-3. Главные роли в четырехсерийном проекте исполнили Ксения Роменкова, Валерий Панков и Антон Денисенко. За режиссуру и сценарий отвечала Валентина Власова.

В центре сюжета – психолог Евгения, которая вместе с семьей оставляет прежнюю жизнь в мегаполисе и возвращается в свой родной город, ведь местный лечебный климат идеален для здоровья ее дочери-подростка. Муж Жени верит, что здесь, вдали от всех, они наконец будут счастливы. Однако в родных краях героиня неожиданно встречает Артема, свою первую любовь, и чувства вспыхивают с новой силой, которой они не могут сопротивляться. Но ни жена Артема, ни муж Жени не намерены так просто их отпускать.

«Мы с продюсерами поспорили, можно ли рассказать самую избитую на свете историю об измене и первой любви необычно – так, как еще никто не рассказывал, причем в жанре детектива. Зачастую детектив строится по четкой и довольно механистической схеме, которая не предполагает раскрытия чувств персонажей и психологических отступлений. Мы поставили перед собой задачу не потерять острый сюжет, но при этом полноценно и серьезно поговорить об отношениях и семье. Выиграю я спор или победят продюсеры – определит зритель. Впрочем, я уже в выигрыше… Артисты так захватывающе и живо разыграли нашу пьесу, что наблюдать за созданным ими миром – сущее удовольствие», – говорит режиссёр
Валентина Власова.

«Я полагаю, что каждому человеку хотя бы раз в голову приходила мысль: а что, если в один момент, встав перед выбором, я свернул не туда? А что было бы, если бы тогда я. В «Омуте» мы предлагаем зрителю посмотреть, что же будет дальше, так сказать после «хэппи энда». А когда материал написан правильными словами, когда ситуации, в которых герои оказываются не надуманные, не синтетические, а вполне реальные, интересные. Тогда, еще читая сценарий, актёр уже чувствует, как внутри приходят в движение какие-то механизмы и тебе хочется эту историю попробовать, поиграть в неё. И возникает профессиональный азарт. Именно так у меня и было с «Омутом». Кроме этого, в сериале есть элементы триллера, мистика, крепкая детективная составляющая и ещё один очень понравившийся мне ход», – рассказывает актёр Антон Денисенко.

«Моя героиня Женя похожа на меня: в чем-то наивная, иногда робкая. Она верит в счастье и очень хочет, чтобы все вокруг были счастливы, но это не всегда получается, к сожалению. «Омут» – очень необычный проект, где смешано несколько жанров: и мелодрама, и триллер, и мистика. Невероятной красоты кадры, захватывающий сюжет никого не оставят равнодушным. Проблемы, с которыми сталкиваются герои, могут показаться близкими и знакомыми многим людям. О них не принято говорить. Но это не значит, что их нет», – делится актриса Ксения Роменкова.

Предыдущая статья
«Золотой век» Екатерины. Музыка»: участники ансамбля «Обратная перспектива» о предстоящем концерте в Кремле
Следующая статья
33 коровы? Нет 33 новых календаря!

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru