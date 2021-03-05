Сила и женственность: уникальное сочетание в весенней коллекции солнцезащитных очков GRESSO

Американский бренд аксессуаров Gresso выпустил новую коллекцию ультралегких очков из титана, созданных по уникальной технологии специально для сезона весна / лето 2021. Легкость и сила, гибкость и прочность, женственность и устойчивость к повреждениям, стиль и последние тренды – всё это сочетают в себе модели последней коллекции.
Все солнцезащитные очки Gresso объединяет уникальная запатентованная технология производства, благодаря которой экземпляры легче обычных очков в 3 раза и весят не более 20 грамм, не оставляя следов на лице после ношения. Невесомость при этом не исключает прочность: очки невозможно сломать. Монолитная оправа вырезается из цельного листа японского титана, а безвинтовые петли и лазерная резка исключает паяные соединения – слабые места всех конструкций очков. Таким аксессуарам не страшна деформация, они возвращаются в исходное состояние в любых условиях. Высокотехнологичные нейлоновые немецкие линзы Carl Zeiss — самое передовое решение в оптической индустрии: легкие и при этом очень прочные, не разбиваются при ударе.
RETRO ROUND
Винтаж был популярной эстетикой на протяжении многих лет, а круглые очки в стиле ретро — последнее воплощение этой тенденции. Безусловно этот тренд нашел свое воплощение и в коллекции Gresso в модели Tivoli.
Элегантная ультралегкая оправа, линзы в 3 вариантах: классическом черном, элегантном коричневом и ультра-модном бордовом.
CAT EYE
Трендовая модель “кошачий глаз” впервые появились около 70 лет назад и с тех пор не теряет своей актуальности. В коллекции весна-лето 2021 форма Cat Eye представлена в современном прочтении за счет сужения линз и заостренного приподнятого внешнего угла.
Актуальные образы можно создать с моделями Valencia, Alhambra и Isabella.
XXL
70‑е годы были большой тенденцией в 2020 году и продолжают доминировать на модной арене 2021 года с солнцезащитными очками размера XXL.
Оверсайз модели: Marbella, Alexandria, Alta vista, Valletta.
AVIATORS
Многолетний тренд на очки Авиаторы продолжает оставаться одним из самых неизменных и популярных. Классическая оправа вокруг монолитной линзы в ярких оттенках — трендовая вариация всеми полюбившейся модели авиаторов. В сезоне весна-лето 2021 для любителей Авиаторов Gresso презентует модели Viola и Rivoli, исполненные как в классическое цветовой гамме, так и в актуальных цветовых решениях с сиреневыми и бордовыми линзами.
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