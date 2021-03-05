Сила и женственность: уникальное сочетание в весенней коллекции солнцезащитных очков GRESSO

Аме­ри­кан­ский бренд аксес­су­а­ров Gresso выпу­стил новую кол­лек­цию уль­тра­лег­ких очков из тита­на, создан­ных по уни­каль­ной тех­но­ло­гии спе­ци­аль­но для сезо­на вес­на / лето 2021. Лег­кость и сила, гиб­кость и проч­ность, жен­ствен­ность и устой­чи­вость к повре­жде­ни­ям, стиль и послед­ние трен­ды – всё это соче­та­ют в себе моде­ли послед­ней коллекции.

Все солн­це­за­щит­ные очки Gresso объ­еди­ня­ет уни­каль­ная запа­тен­то­ван­ная тех­но­ло­гия про­из­вод­ства, бла­го­да­ря кото­рой экзем­пля­ры лег­че обыч­ных очков в 3 раза и весят не более 20 грамм, не остав­ляя сле­дов на лице после ноше­ния. Неве­со­мость при этом не исклю­ча­ет проч­ность: очки невоз­мож­но сло­мать. Моно­лит­ная опра­ва выре­за­ет­ся из цель­но­го листа япон­ско­го тита­на, а без­вин­то­вые пет­ли и лазер­ная рез­ка исклю­ча­ет пая­ные соеди­не­ния – сла­бые места всех кон­струк­ций очков. Таким аксес­су­а­рам не страш­на дефор­ма­ция, они воз­вра­ща­ют­ся в исход­ное состо­я­ние в любых усло­ви­ях. Высо­ко­тех­но­ло­гич­ные ней­ло­но­вые немец­кие лин­зы Carl Zeiss — самое пере­до­вое реше­ние в опти­че­ской инду­стрии: лег­кие и при этом очень проч­ные, не раз­би­ва­ют­ся при ударе.

RETRO ROUND

Вин­таж был попу­ляр­ной эсте­ти­кой на про­тя­же­нии мно­гих лет, а круг­лые очки в сти­ле ретро — послед­нее вопло­ще­ние этой тен­ден­ции. Без­услов­но этот тренд нашел свое вопло­ще­ние и в кол­лек­ции Gresso в моде­ли Tivoli.

Эле­гант­ная уль­тра­лег­кая опра­ва, лин­зы в 3 вари­ан­тах: клас­си­че­ском чер­ном, эле­гант­ном корич­не­вом и уль­т­ра-мод­ном бордовом.

CAT EYE

Трен­до­вая модель “коша­чий глаз” впер­вые появи­лись око­ло 70 лет назад и с тех пор не теря­ет сво­ей акту­аль­но­сти. В кол­лек­ции вес­на-лето 2021 фор­ма Cat Eye пред­став­ле­на в совре­мен­ном про­чте­нии за счет суже­ния линз и заост­рен­но­го при­под­ня­то­го внеш­не­го угла.

Акту­аль­ные обра­зы мож­но создать с моде­ля­ми Valencia, Alhambra и Isabella.

XXL

70‑е годы были боль­шой тен­ден­ци­ей в 2020 году и про­дол­жа­ют доми­ни­ро­вать на мод­ной арене 2021 года с солн­це­за­щит­ны­ми очка­ми раз­ме­ра XXL.

Овер­сайз моде­ли: Marbella, Alexandria, Alta vista, Valletta.

AVIATORS

Мно­го­лет­ний тренд на очки Авиа­то­ры про­дол­жа­ет оста­вать­ся одним из самых неиз­мен­ных и попу­ляр­ных. Клас­си­че­ская опра­ва вокруг моно­лит­ной лин­зы в ярких оттен­ках — трен­до­вая вари­а­ция все­ми полю­бив­шей­ся моде­ли авиа­то­ров. В сезоне вес­на-лето 2021 для люби­те­лей Авиа­то­ров Gresso пре­зен­ту­ет моде­ли Viola и Rivoli, испол­нен­ные как в клас­си­че­ское цве­то­вой гам­ме, так и в акту­аль­ных цве­то­вых реше­ни­ях с сире­не­вы­ми и бор­до­вы­ми линзами.

Что­бы точ­но опре­де­лить­ся с выбо­ром бренд пред­ла­га­ет вос­поль­зо­вать­ся вир­ту­аль­ной при­ме­роч­ной пря­мо в Инста­грам или бес­плат­ной достав­кой по Рос­сии до четы­рех пар на примерку.

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