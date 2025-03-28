50 лет платью-халату: от балерин до первых леди

27 марта 1972 года в Нью-Йорке Диана фон Фюрстенберг открыла свой первый бутик и представила миру платье-халат (wrap dress), которое стало символом женской эмансипации и свободы.

История создания этого культового предмета одежды началась в Италии, где молодая Диана проходила стажировку на текстильной фабрике Manufactura Ferretti в Комо. Владелец фабрики обучил её тонкостям печати на ткани. По соседству располагалась фабрика по производству чулок, которая обанкротилась с появлением колготок. На её оборудовании начали экспериментировать с более толстыми нитями, что привело к созданию особого трикотажного джерси.

Источником вдохновения для Дианы послужили укороченные кофты на запах, которые балерины надевали поверх пачек. Сначала она создала топ на запах, который комбинировала с юбкой или брюками, а затем трансформировала идею в цельное платье.

«Интересно, что платье-халат Дианы фон Фюрстенберг стало своеобразным мостом между модой и социальными изменениями. Оно появилось в момент, когда женщины активно осваивали профессиональную сферу и нуждались в одежде, которая могла бы отражать их новый статус», – отмечает Денис Еремкин, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно — промышленного института (МХПИ), кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников (ТСХР).

Успех платья-халата был молниеносным. К 1976 году было продано более миллиона платьев, а сама Диана фон Фюрстенберг появилась на обложке Newsweek. В 27 лет она производила 25 000 платьев-халатов в неделю. Секрет успеха крылся в его универсальности – оно было одновременно деловым и сексуальным, комфортным и элегантным.

Платье-халат стоимостью 80 долларов отличалось мягкостью и эластичностью. Узкие рукава и подчеркнутая поясом талия, подол ниже колена и V-образный вырез, открывающий декольте, а также яркие принты делали модель идеальной для работающих женщин.

В 1970-е годы всё больше женщин выходили на работу и занимали руководящие должности. Платье Дианы фон Фюрстенберг соответствовало этим тенденциям – оно сочетало профессионализм и женственность.

«В истории моды мало примеров, когда один предмет одежды так точно считывается как высказывание о своей эпохе. Платье-халат стало таким высказыванием дважды: в 1970-х оно говорило о праве женщины быть собой в профессиональном мире, а в 2000-х – о праве на индивидуальность в эпоху массового производства», – рассуждает Денис Еремкин из МХПИ.

За пять десятилетий платье-халат пережило взлеты и падения популярности. В 1990-х годах произошло возрождение интереса к нему, когда новое поколение женщин начало открывать для себя платья Дианы в винтажных магазинах.

С середины 2000-х годов платье-халат вновь стало популярным. Мишель Обама и Кейт Миддлтон включили его в свой гардероб. Среди знаменитостей, носивших это платье в разные эпохи, – Патти Хансен и Лиза Тейлор в 1970-х, Сибилл Шепард в фильме «Таксист», Пэрис Хилтон и Эми Уайнхаус в 2000-х, Эми Адамс и Пенелопа Крус в фильмах «Афера по-американски» и «Разомкнутые объятия» соответственно.

В марте 2024 года Target представил коллаборацию с Дианой фон Фюрстенберг, включающую несколько моделей платьев на запах. Одно из них точно повторяло оригинальный дизайн 1970-х годов.

В современной моде платье-халат продолжает эволюционировать. Некоторые бренды предлагают версии с дополнительными элементами дизайна, такими как объемные рукава или высокий воротник, которые делают классическую модель более актуальной.

Диана фон Фюрстенберг, которой сейчас 77 лет, продолжает активно участвовать в жизни своего бренда. Она регулярно появляется на модных мероприятиях, даёт интервью и по-прежнему выступает за расширение возможностей для женщин. Её платье-халат, переживавшее взлёты и падения на протяжении полувека, остаётся ярким примером того, как одежда может быть не только функциональной и красивой, но и отражать важные социальные изменения.