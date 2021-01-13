KID SON: «Я пою и пишу треки для таких же, как я»

KID SON – творческий псевдоним певца, который сам о себе предпочитает говорить, что он абсурдно-абстрактный Артист, выступающий в альтернативном звучании.



Свою карьеру музыкант начал совсем недавно: в 2019 году с участия в группе SelimRamil. Правда, совсем скоро ему стало тесно в рамках дуэта, поэтому и было приятно решение уйти в сольное плавание.



Каждый трек KID SON – размышления на тему не угодных обществу подростков и тому ощущению «приемных в этом мире детей», которое у каждого из нас возникало хоть раз в этой жизни. Каждая песня – о том, что любой из слушателей может найти в ней что-то для себя, любой может услышать здесь что-то свое и через них познать себя.





– С чего началась твоя карьера? Как ты понял, что музыка – дело жизни? Почему ты выбрал именно музыку?

– Как таковая, моя карьера началась в группе SelimRamil в 2019 году. Понял ли я, что музыка – дело жизни? Наверное, нет. Я просто осознал, что именно когда я делаю музыку, я по-настоящему чувствую себя живым и могу сполна познать этот мир.

– В какой группе ты выступал до этого? С чем связано решение уйти в сольное плавание?

– Я участвовал в группе SelimRamil. Почему я решил уйти? Это было связано с тем, что мое видение музыки не совпадало с тем, что хотели делать участниками группы. Да и в конце концов, я понял, что «группа» – это не моё.

– Какой был твой первый трек? Ты чувствуешь, что твои стихи и музыка находят отклик в сердцах зрителей? Если да, то как?

– Сейчас я уже даже и не вспомню свой первый трек. Когда же я начал выступать в группе, это был трек «Скандал».



– Какой смысл ты вкладываешь в свою лирику? Что ты хочешь донести с помощью музыки до своих слушателей?

– Знаете, когда я пишу лирику, я не задумываюсь, найдет ли она отклик в сердцах слушателей или нет. Правда, сейчас я уверен что мой новый альбом достучится если не до каждого, то до большей части слушателей.

Я пою и пишу треки для таких же, как я: где-то неугодных обществу подростков. Согласитесь, но многие же чувствуют себя приемными детьми в этом мире?! Тебе все улыбаются, все говорят, что все хорошо, но это всегда неискренне. Да и вообще, я считаю, что я сам ничего и не пишу. Это что-то внутри меня пишет, а я так – передаю.

– О чем твои песни? Почему ты выбрал именно такое звучание?

– Мои песни скорее не о чем-то в принципе. Мои песни о том, что каждый из слушателей может найти в них что-то для себя, каждый может услышать здесь что-то свое… Я пою о любви.

Звучание? А какое оно?! (смеется) Сам я люблю живые инструменты, поэтому и стараюсь использовать только их в своих выступлениях. Можно даже сказать, что звучание выбрало меня.

– Ты называешь себя «абсурдно-абстрактным артистом». Что это значит?

– Я воплощаю силой абстрактных ощущений свои абсурдные мысли в музыку. Звучит странно, но для меня так оно и есть.



– Откуда ты черпаешь вдохновение? Что способно тебя расстроить? Или наоборот, обрадовать?

– Вдохновение приходит само собой, когда я нахожусь один или со своей любимой крутой командой саунд-продюсеров, которые помогают мне создавать треки. А что касается того, что способно меня расстроить – так это все, и каждый день оно разное. А вот семья, чаще всего, меня радует.

– Многие говорят, что на сцене они одни, в реальной жизни – другие. Ты чувствуешь эту раздвоенность?

– И на сцене, и в обычной жизни, и в семье, я абсолютно одинаковый. Я не люблю двоиться, я всегда за настоящее и натуральное.

– Какой ты вне сцены? Что тебя интересует, чем увлекаешься в свободное время?

– Я люблю готовить и гулять, а еще лучше – готовить на свежем воздухе.

– Хотел ли бы ты записать дуэтный трек? Если да, то с кем?

– Ой неее, пока с меня хватит дуэтов. Я хочу продолжить развиваться в сольном плавании.

– Если бы не музыка, что тогда?

– Что было бы, если бы не музыка? Да просто была бы неинтересная жизнь

– Расскажи о своих планах на будущее?

– Планы грандиозные, и я привык показывать, а не рассказывать. Поэтому работаем над новой музыкой для Вас, а что будет дальше даже мне самому уже интересно.

Беседовал Андрей САДОВ,

Фото из личного архива музыканта

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