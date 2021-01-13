Выставка «Обещание будущего» открывается в галерее «Нико»

Мир завтрашнего дня формируется людьми, событиями и технологиями, появляющимися сегодня. Шесть художников – недавних выпускников художественных ВУЗов и школ, художников-самоучек, и профессиональных авторов представили своё видение в рамках единого выставочного пространства.

Неоспоримая физическая реальность объектов, представленных на выставке, может создать впечатление, что будущее уже определено. Но новые вещи содержат непредсказуемый потенциал и возможности, часто непредвиденные даже для их создателей. Выставка «Обещания будущего» исследует способ воплощения идеи в визуальном контексте и то, как обещание открывает горизонт будущих возможностей, будь то эстетические, политические или социальные.

В выставке принимают участие художники Елена Канкассова, Екатерина Комиссарова, Кати Луника, Анна Перегудова, Евгения Теплухина, Олеся Фрич. Куратор – Алена Алексеева.

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