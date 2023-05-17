Образовательный проект «Метод.МОСКВА» завершил работу

В конце апреля прошли финальные питчинги проекта «Метод» при поддержке Агентства креативных индустрий. Его финалисты получили возможность заключить соглашения с представителями креативных индустрий с целью дальнейшей реализации и воплощения проектов. Среди партнеров «Метода», которые поддержал участников, — образовательная платформа Skillbox, Передовая компания в сфере co-development по разработке мобильных и компьютерных игр Infinite Art Solution, онлайн школа сценаристки, видеоигр и игрового дизайна «Нарраторика», социальная сеть «Одноклассники», Школа кино и телевидения «Индустрия», издательство МИФ, сервис «Строки» (МТС), книжный сервис «Букмейт» и многие другие. Мы поговорили с куратором «Метода» Сергеем Сдобновым о проекте и его целях:

– Расскажите, пожалуйста, о проекте: чья была идея его создать? В чем цель проекта? Насколько быстро и легко удалось реализовать задуманное?

– Идея проекта возникла в 2022 году у Агентства креативных индустрий, и они предложили нам с командой его реализовать. «Метод» помогает начинающим авторам и предпринимателям сделать первые шаги в реализации своих проектов. Вместе с кураторами мы проектировали пользовательский опыт и разработали методическую часть проекта. Мы запустили прием заявок и в итоге получили их более сотни с идеями книг и видеоигр. На первом этапе проекта была реализована образовательная программа в онлайн формате, лекторы рассказывали о том, как работает сторителлинг в выбранных креативных индустриях. Далее наши экспертные группы выбрали лучшие идеи, авторам которых эксперты помогли доработать заявки в формате вебинаров и интенсивов. В финале участники представили проекты на питчинге лидерам рынка креативных индустрий с целью дальнейшей реализации или продвижения. Посмотрите на нашем сайте — там опубликованы списки победителей и тех компаний, которые взяли идеи победителей в работу.

– Почему сегодня оказывается важным поддерживать отечественных авторов? Есть какая-то проблема с тем, что люди выходит из сценарных вузов и не могут себя реализовать?

– Дело не в том, что люди после творческих вузов не могут себя реализовать. Не всегда у выпускника творческого вуза есть понимание, что и как ему делать дальше в профессии. Но наша программа направлена не на выпускников таких вузов, там их учат тому, как устроена их индустрия. Нам важно рассказать о креативных индустриях тем, кто пока не представляет, что значит быть сценаристом, написать книгу так, чтобы она вышла в издательстве или работать над игрой в гейм-продакшне.

– Решается ли с помощью проекта «Метод» проблема импортозамещения? Глобальная идея проекта – способствовать развитию качественного отечественного контента?

– Глобальная идея проекта — поддержка креативных индустрий, которые не могут развиваться без новых авторов с интересными и реализуемыми идеями. Я бы переформулировал вопрос. Главный принцип выживания в биологии — разнообразие, в экономике один из главных — конкуренция. Наш проект способствует включению новых игроков в креативных индустрии, а решит ли это проблему нехватки контента — посмотрим через пару лет.

– Как в целом сегодня обстоит ситуация на, если так можно сказать, творческом российском рынке? Хватает ли контента?

– Рынок очень разный. Насколько мне известно, онлайн-платформы постоянно ищут новые идеи для оригинальных сериалов и кино, этот рынок не заполнен и вряд ли будет когда-то заполнен, если учитывать его специфику. На книжном рынке стали активнее следить за тем, что раньше не воспринимали всерьез, например, за фанфиками, текстами, опубликованными на платформах самиздата (финансовые показатели этих платформ свидетельствуют о том, что на рынке будут появляться все «новые» игроки, и не обязательно издательства в классическом понимании).

– Почему у проекта три трека: кино, игры, книги? Чем был обусловлен выбор?

– Мы решили начать с поддержки этих направлений креативных индустрий, потому что при создании книг, фильмов или игр большое значение имеет сторителлинг. А проект задумывался как мастерская сторителинга для разных аудиторий в разных форматах.

– Для чего введена специальная номинация «Моя Москва»? Есть идея популяризации столицы?

– Да, вы правы. Город часто оказывается место действия или лейтмотивом в произведениях искусства. Мы предложили авторам придумать проект, который бы рассказывал о городе так, как мы раньше этого не видели, об этом не читали. Со временем привыкаешь к месту, в котором ты живешь, пространство вокруг становится рутиной, картинкой, которая редко меняется. Через кино, книги или игры можно показать мир вокруг нас иначе.

– Расскажите о впечатлениях о треке «Видеоигры»?

Отвечает Сергей Чекмаев, куратор трека «Видеоигры»:

– Безумный двухмесячный марафон завершен. Мы получили на трек «Видеоигры» 229 первичных заявок, 77 участников прошли в полуфинал и 31 работа оказалась в финальной, очной части. Когда ты видишь целый зал оптимистов с горящими глазами, то на 100% уверен — да, мы сделаем игру мечты, поэтому совершенно не хочется изображать умученного нарзаном циника в духе «это геймдев, детка!». Все финалисты достойны того, чтобы их проекты были реализованы. Все ребята получили огромный опыт, прошли обучение и действительно прокачались. Экспертное жюри выбрало трех победителей, но я думаю, что остальные проекты тоже не будут стоять на месте.

– Какие впечатления остались у вас после трека «Книги»? Насколько сильными были заявки и какие темы были ведущими?

Отвечает Людмила Никита, член жюри проекта «Метод» в треке «Книги», главный редактор и владелец издательства «Абрикобукс»:

– В финале я услышала 25 очень сильных выступлений. Несмотря на то, что проект предполагает участие начинающих авторов, я увидела очень профессиональный подход во многих работах. Видно, что люди не случайно попали в проект, все они готовы работать над своими проектами дальше. Для себя я отобрала несколько книг в жанре фэнтези, отметила очень сильные работы в направлении нон-фикшн. Были очень хорошие работы про Москву, очень здорово, что наш город наконец-то зазвучал. Необычным открытием стал для меня автор, который представил проект по геральдике, и я не шутила, когда на питчинге сказала о том, что наше издательство готово открыть под него целое новое направление.

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