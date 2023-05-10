KIM: «Нужно очень много работать и верить в то, что ты делаешь…»

KIM - представитель новой школы в современной музыкальной хип-хоп индустрии. Специально для АртМосковии артист рассказал о судьбоносном моменте в карьере, начале музыкального пути и новом треке «Позови меня», а также поделился своим секретом успеха.

– Когда вы поняли, что музыка - Ваше призвание?

– В детстве мама отдала меня на музыкальный кружок, тогда я в первый раз взял в руки баян. Он был огромный и неудобный, но как только он издал звук - я понял, что буду заниматься музыкой. Уже после это переросло в гитару, а дальше в различные музыкальные программы, в которые я нырял с головой пока мои одноклассники звали меня на улицу.

– Какой момент вашей творческой карьеры Вы можете назвать судьбоносным и знаковым?

– Наверное, переезд в Москву стал для меня самым судьбоносным. Я долго не решался, но сейчас прекрасно понимаю, что все мои успехи в творчестве связаны с этим переездом. Когда ты в мегаполисе и держишь руки на пульсе - чувствуешь ритм. Город заставляет тебя вставать и идти за мечтой. Знакомиться с новыми людьми, с общей идеей, постепенно создавать вокруг себя комьюнити, где каждый помогает друг другу.

– Совсем недавно у Вас состоялся релиз песни «Позови меня». Расскажите о создании этого трека? Как скоро мы увидим клип?

– Я написал грустную песню о любви в стиле 90-ых, с ретроотсылками на инструментале, но когда мне прислали готовый вариант, я понял, что это должно звучать по-другому. Хотелось больше динамики, чего-то танцевального и весеннего. Буквально за день мы перезаписали песню в новом варианте и сразу же сняли клип. Его кусочек мы уже показали слушателям, и скоро можно будет увидеть полноценную режиссерскую версию.

– Какие музыкальные исполнители вас вдохновляют?

– Мне нравится Stromae, так же последнее время люблю слушать классику Botticelli Trio, Alex Tor.

– Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохновение?

– Да, но очень редко. В такие моменты я просто концентрирую внимание на чем-то другом. Нет вдохновения писать текст - пишу инструментал, снимаю клипы или переключаться на развитие соцсетей.

– Что вас мотивирует и заставляет идти вперед?

– Меня мотивирует мое окружение, моя команда. Ребята вместе со мной начинали с нуля, их нынешний успех - мой самый лучший источник вдохновения.

– В чем, по-Вашему мнению, секрет успеха?

– Работать! Нужно очень много работать и верить в то, что ты делаешь, не опуская руки.

– Вы можете представить себя не на сцене, а в какой - то иной̆ роли, не имеющей̆ ничего общего с шоу-бизнесом?

– Вы просто не видели мою трудовую книжку (смеётся). До того момента, пока я не попал на сцену, пробовал разные роли от банкира до бармена. Сейчас, наверное, если не сцена, то пробовал бы открыть что-то свое. Например, студию звукозаписи.

– Ваша отличительная черта характера?

– Коммуникабельность! (смеется). Я могу найти общий язык абсолютно с любым человеком.

– Назови 5 самых любимых песен из твоего плейлиста.

– Баста – «Сансара». «Кино» – «Кукушка». ANIKV – «Там где хорошо». Eminem – «Lose Yourself». Miagi Andy Panda - «Minor».

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