masters открывает выставку Никиты Лукьянова

0
43

11 мая в пространстве школы masters открывается выставка мультидисциплинарного художника Никиты Лукьянова «I’m fine». Выставка будет открыта для зрителей до 1 июня. Вход свободный.

Серия графических работ проекта «I’m fine» представляет собой ироничную метафору ответа «все в порядке» на вопрос «как дела?». Зачастую мы отвечаем так, даже если это не соответствует внутреннему состоянию и окружающей действительности. Несмотря на все препятствия и обстоятельства, часто мы продолжаем твердить и себе, и окружающим: «все в порядке». Выражение превратилось в современную мантру, охраняющую иллюзию безопасности.

В серии работ с цветами художник исследует способность растений адаптироваться к внешним обстоятельствам и то, как они справляются с трудностями, пробиваясь сквозь камни и асфальт, находят путь к свету, чтобы расцвести.

Художник исследует навык современного человека адаптироваться к быстро меняющейся реальности — умение пробиваться сквозь асфальт, чтобы в итоге распуститься самым красивым цветком.

Никита Лукьянов — современный мультидисциплинарный художник. Он работает с различными медиа, включая графику, фотографию, иллюстрацию и объекты. Значительную часть творчества художника занимает исследование форм и их взаимодействия с человеком через иронию и документирование красоты обыденности. Художник сотрудничал с Yandex, The Blueprint, «Вокруг света», Harper’s Bazaar, InStyle и другими проектами.

«I’m fine». Никита Лукьянов, 2023

«I’m fine». Никита Лукьянов, 2023

«I’m fine». Никита Лукьянов, 2023

«I’m fine». Никита Лукьянов, 2023

«I’m fine». Никита Лукьянов, 2023

«I’m fine». Никита Лукьянов, 2023

«I’m fine». Никита Лукьянов, 2023

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяKIM: «Нужно очень много работать и верить в то, что ты делаешь…»

Похожие статьиПредоставлено автором