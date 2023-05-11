masters открывает выставку Никиты Лукьянова

11 мая в пространстве школы masters открывается выставка мультидисциплинарного художника Никиты Лукьянова «I’m fine». Выставка будет открыта для зрителей до 1 июня. Вход свободный.

Серия графических работ проекта «I’m fine» представляет собой ироничную метафору ответа «все в порядке» на вопрос «как дела?». Зачастую мы отвечаем так, даже если это не соответствует внутреннему состоянию и окружающей действительности. Несмотря на все препятствия и обстоятельства, часто мы продолжаем твердить и себе, и окружающим: «все в порядке». Выражение превратилось в современную мантру, охраняющую иллюзию безопасности.

В серии работ с цветами художник исследует способность растений адаптироваться к внешним обстоятельствам и то, как они справляются с трудностями, пробиваясь сквозь камни и асфальт, находят путь к свету, чтобы расцвести.

Художник исследует навык современного человека адаптироваться к быстро меняющейся реальности — умение пробиваться сквозь асфальт, чтобы в итоге распуститься самым красивым цветком.

Никита Лукьянов — современный мультидисциплинарный художник. Он работает с различными медиа, включая графику, фотографию, иллюстрацию и объекты. Значительную часть творчества художника занимает исследование форм и их взаимодействия с человеком через иронию и документирование красоты обыденности. Художник сотрудничал с Yandex, The Blueprint, «Вокруг света», Harper’s Bazaar, InStyle и другими проектами.

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