Мария РОМАНОВА: Всегда говори: «Да»!

Самарская художница, перформансист Мария Романова рассказала о своих успехах и поделилась опытом, на все арт-предложения отвечать «Да»!

– Мария, расскажите о своей недавней поездке в Китай, такую закрытую, но желанную страну для всех художников. Как и с какой миссией Вы там побывали?

– Начну с того, что меня очень обрадовало, что набор на участие в международном арт-проекте «Невесомость» проходил в моем родном городе Самара, в галерее G gallery. Пройдя кураторский отбор картин и узнав от автора проекта, Самитиной Екатерины, о предложении, чтобы представлять его на выставке в Пекине, я, не раздумывая согласилась. К моему приезду в Китае буквально только что заработали в штатном режиме все общественные места, включая галереи искусств. И, конечно же, я на себе почувствовала все гостеприимство этой страны, которая за 3 года очень истосковалось по внешним связям и межкультурному обмену. Моей миссией являлось представить широкой общественности арт-проект «Невесомость», презентовать галерею, куратора и творчество 24 художников со всей России, и, найдя путь межкультурного соприкосновения, закрепить репутацию с возможностью дальнейшего сотрудничества. Я очень рада, что китайские партнеры и инвесторы с живым интересом встретили экспозицию, организация вернисажа проходила на высшем уровне, а публика, включая региональные СМИ, с восторгом рассматривала и обсуждала картины и панно. По итогу могу сказать, что в культурной жизни Китая это событие стало самым первым и ярким со дня открытия границ после карантина.

Считаю поездку в Пекин перспективной в плане продвижения данного международного арт-проекта, который в дальнейшем будет представлен и на других площадках Китая. А также дипломатически успешной в плане сотрудничества с китайскими партнерами в будущем. Возможно, все дело в названии проекта – «Невесомость». Поскольку весь путь от моего отклика на выставку до финального ужина с инвесторами в Пекине проходил в легкости, словно в невесомости (смеется).

– Интерес от галереи появился к Вам как к представителю благодаря Вашей активности и публичности. Куратор галереи заметил Ваши частые выступления и выходы на сцену. Расскажите о самых ярких перформансах, в которых Вы принимали участие.

– Меня ни что так не мотивирует, как ответственность и возможность творчески проявится. За последний год не редко поступали предложения по проведению перформансов, либо я сама предлагала творческим людям создать коллаборацию, чтобы отличиться и оригинально преподнести свою идею. Так, например, было в креативном дуэте с Романом Мнацакановым, дизайнером и производителем обуви. На Самарском региональном фестивале моды в 2022 году дефилирующие модели были «одеты в холсты», которые я почти месяц ежедневно расписывала в подвале сапожного цеха! Было около 20 холстов размером до 1,5 метров, которые после фестиваля приняли галерейный вид картин на подрамниках. Пять из них были отобраны куратором на выставку в Нью-Йорк, и сейчас находятся в США.

Узнав о возможности персонального перформанса в Манеже на Красной Площади, где проходила выставка с участием моих работ, я также преисполнилась решимости. Для этого мне потребовалось долго обдумывать нюансы, идея родилась практически в полете по дороге в Москву. Посчастливилось и в том, что в мое распоряжение были предоставлены модели из легендарной школы Славы Зайцева, которые держали полотна во время творческого процесса на сцене.

Там, в Манеже, меня заметили дизайнеры Театра моды и танца «ИриС» и уже вскоре я выступала на самом большом подиуме Москвы на ежегодном показе мод Estet Fashion Week. Дизайнер предложила мне дополнить их идейную коллекцию одежды, написав во время показа на подиуме картину на холсте. Вдохновением для меня послужил, заложенный в концепции показа, смысл искренности, доброты, смелости и силы духа.

В Санкт-Петербурге за день до вернисажа мы с организаторами объявили, что на мероприятии я буду расписывать одежду. Не ожидая, что так много посетителей принесет свои футболки, толстовки и даже куртки, я ощутила себя художником на конвейере (смеется). Было весело и получилось яркое шоу. Очень приятно, когда вижу в соцсетях мелькает одежда, которую я расписала.

– Вы постоянно экспериментируете с материалами в стиле абстракция и даже преподаете уроки в этом жанре, скажите, на сколько это востребованный жанр? Есть ли какие-то строгие правила при обучении техникам?

– Я предпочитаю беспредметную живопись. Поэтому люблю работать на холстах больших размеров, это позволяет мне ставить эксперименты со смешиванием материалов, делать многослойные сложные работы с переливами золота, с сочетанием матового и глянцевого, текстуры поверхности и глубины цвета. Экспериментирую с техниками работы. Как правило, такие картины пользуются популярностью у дизайнеров интерьеров, их берут для сьемок или заказывают под проект. Я постоянно участвую в выставках и всевозможных конкурсах. На днях стала победителем в номинации абстрактная живопись в конкурсе работ в Союзе художников России Самарского регионального отделения. Для меня это более значимая победа, чем даже та, когда моя абстракция побеждала на конкурсе в Москве. Потому как с большим уважением отношусь к канонам классической живописи.

Своих учеников я учу рисовать в разных жанрах, не только абстракции. Это и пейзажи, и поп-арт, портреты, предметы, цветы, графика, создание коллажей из журнальных вырезок. Все зависит от запроса конкретного человека: кто-то впервые берет в руки кисть, и я помогаю довериться своим ощущениям и просто научиться получать удовольствие от процесса творчества, рисуя абстракцию, спокойно изучая поведения материалов. У того, кто занимается со мной систематически, виден прогресс не только в технике, но и растет личностная уверенность. И, я искренне верю, что, выходя из зоны комфорта, открывая для себя новое, успокаиваясь во время медитативного процесса творения, и видя с каждым занятием свой прогресс, улучшаются и другие сферы жизни каждого ученика. А самым главным правилом на занятиях является просто желание рисовать, в остальном я помогаю индивидуально каждому.

– Путь экспериментов, несомненно, увлекательный процесс, а кто был вашим проводником в мир искусства?

– Семья с детства поддерживала мое неуемное желание рисовать всегда, везде и повсюду. За плечами несколько ступеней обучения – это и школа изобразительных искусств, и колледж дизайна, и даже успела недолго обучаться в Университете на дизайнера одежды. Но, в связи с переездом моей семьи в другой город, мне пришлось на время сменить вектор своего образования: по первому диплому я могу отправлять людей в туристические путешествия, а по второму – еще и на иностранном языке (смеется).

– У Вас наверняка есть своя мастерская, какая она?

– Своя мастерская для каждого художника – это святое. В связи с растущими запросами на мастер-классы и индивидуальные уроки я расширяю свои границы и теперь (с мая месяца) моя мастерская находится в историческом центре города Самара и самом сердце творческой жизни – в Арт-кластере «Артист». Это просторное и очень светлое помещение, где хочется творить и совершенствоваться.

– Мария, какие у Вас планы на будущее в развитии или может есть что пожелать художникам?

– В планах – развиваться как художник, участвовать в интересных международных арт-проектах и путешествовать, вести уроки и мастер-классы в своей мастерской. В желаемой перспективе я вижу, что здесь будет уютное дружелюбное пространство, которое каждую неделю собирает у себя всех желающих на интересные камерные вечера с выступлениями, живой музыкой или стихами, с интересными экспериментальными техниками рисования. Мои двери открыты новым предложениям от творческих людей, которые хотят проявиться или выступить, я это поддерживаю. Очень люблю свой город и желаю, чтобы каждый в нем знал такие места, где он сможет совершенствоваться и получать от этого удовольствие, гордясь своими достижениями. Буду рада своим примером смелости и любови к жизни кого-то вдохновить на творчество и успехи. Ведь жизнь – и есть творчество, каждый творит судьбу в своем направлении!

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