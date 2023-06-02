Сценарный конкурс «Веб-сериал “Чуйский тракт”» объявил приём работ в жанре роудмуви на тему Алтая

Объявлен приём заявок на участие в сценарном конкурсе веб-сериалов «Веб-сериал “Чуйский тракт”».

Свои работы могут отправить россияне, достигшие возраста 18 лет, вне зависимости от образования и степени профессиональной подготовки. Подать заявку можно до 22 июня 2023 г. через платформу script.moviestart.ru

Конкурс, который пройдёт в три этапа, подходит для тех, у кого есть истории, связанные с Чуйским трактом – трассой Р-256, связывающей Алтайский край и Республику Алтай. Организаторы ждут работы в жанре «роудмуви». Еще одним критерием отбора является бюджетность производства проекта.

По итогам заявочной кампании – первого этапа – 30 июня будет объявлен шорт-лист, а 7 июля пройдёт онлайн-защита сценариев перед членами экспертной комиссии, в состав которой войдут представители кинокомпаний и продюсерских студий.

Между победителем питчинга и компанией-производителем фильма будет заключен безвозмездный договор опциона сроком на 1 год для поиска инвесторов и производства фильма, предусматривающий доработку сценария совместно с редакторской группой киностудии и съемки проекта.

Вторым этапом станет участие победителей питчинга в киноакселераторе, который пройдёт 19-20 июля в рамках XXV Всероссийского шукшинского кинофестиваля в г. Барнауле. На акселераторе будет задействовано восемь творческих команд под руководством экспертов в области сериальной индустрии. Они помогут подопечным довести свои сценарные идеи до готовых производственных проектов серий веб-сериала.

К участию киноакселератора помимо победителей питчинга приглашаются творческие группы, аккредитованные АНО «Молодежный центр кинематографистов Алтая», которая будет выполнять функции продюсерского центра по производству веб-сериалов.

Заявки на участие съемочных команд будут приниматься с 23 июня по 3 июля 2023 года на электронную почту: altaimck@gmail.com

Третий этап, с 21 июля по 1 декабря 2023 г., предполагает производство веб-сериала, победившего в конкурсе «Веб-сериал “Чуйский тракт”». На съёмки восьми серий будет выделено 800 тыс. рублей.

На четвёртом этапе (до мая 2024 года) будут осуществлены постпродакшн и продвижение веб-сериала.

«Мы решили сделать проект “под ключ”, со 100-процентной реализацией сценариев-победителей. Это абсолютно индустриальная, а значит выгодная для всех участников проекта история, по итогам реализации которой мы рассчитываем получить успешный, проработанный кейс, который может быть использован в дальнейшем другими регионами для развития собственной индустрии», – отметил исполнительный директор Всероссийского шукшинского кинофестиваля Алексей Бочаров.

Организаторы: Фонд поддержки регионального кинематографа, Министерство культуры Алтайского края, Дирекция Всероссийского шукшинского кинофестиваля. Проект реализуется с целью поддержки региональных кинематографистов и активизации киноиндустриального процесса на территории Алтайского края.

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