САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Юбилей художественного руководителя театра «Буфф» Михаила Смирнова

6 апреля 2023 года художественный руководитель театра «Буфф», заслуженный артист России Михаил Львович Смирнов празднует 60-летие. В театре «Буфф» он служит половину своей жизни – 30 лет, и поставил за это время более 20 спектаклей и музыкальных программ. Его называют самым «интеллигентным лицом» нашей эстрады, он знает, как заставить зрителей смеяться, и учит артистов «сеять разумное, доброе, вечное».

В честь дня рождения Михаила Смирнова, театр подготовил праздничный «Юбилей-концерт». Зрителей ждут пародии от ведущих артистов театра «Буфф», легендарные эстрадные номера в исполнении самого юбиляра и, разумеется, звездные гости!

Михаил Смирнов учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии на отделении эстрады и музыкального театра по специальности «режиссура» в мастерской основателя театра «Буфф» Исаака Романовича Штокбанта. Закончил обучение в 1993 году и в этом же году был приглашен в труппу «Буффа». С тех пор артист продолжает служить родному театру. Телезрителям Михаил Смирнов известен, в первую очередь, как талантливый юморист. С 1999 года артист снимается в цикле юмористических передач Евгения Вагановича Петросяна: «Смехопанорама», «Кривое зеркало», а также в авторской передаче «Петросян-шоу».

«Я не стыжусь того, что написано у меня в дипломе — режиссер эстрады. Многие стали стыдится слова «эстрада». Я скажу так: эстрада — это не низкий жанр, ничего подобного. Заставить человека смеяться тяжелее, чем заплакать. А заставить его смеяться со слезами на глазах еще тяжелее», – говорит Михаил Смирнов.

Режиссерская профессия и эстрадный опыт Михаила Смирнова позволяют ему воплощать в театре «Буфф» самые разноплановые постановки: эксцентрическая итальянская комедия «NEOполитанцы» по пьесе Э. Де Филиппо, авантюрный спектакль «Король VS Король» по пьесе Александра Дюма, французская комедия «Ужин дураков», музыкальная комедия классика сербской драматургии Бронислава Нушича «L’amur по-сербски», спектакль-шутка «Пушкин. Наше все!». Режиссер ставит также музыкальные программы на сцене «Кабаре-буфф» и спектакли для самых маленьких зрителей («Приключения Джонни Пончика»). А в июне в театре «Буфф» нас ждет премьера в постановке Михаила Смирнова – спектакль «Поздняя любовь» по одноименной пьесе А.Н. Островского, приуроченная к 200-летнему юбилею русского драматурга.

«В театре «Буфф» был и есть главный принцип — уходя из нашего театра, человек должен посмотреть на небо и сказать: «Жизнь прекрасна!». Это основное, что бы мы не делали. То есть принцип позитивного отношения к реальности, к окружающей нас действительности. Как бы тяжело не было, должно всегда хотеться жить», – рассказывает Михаил Смирнов.

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