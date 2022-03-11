Кинокомиссия Московской области оказала помощь в съемках более 30 проектов

С наступлением весны российские кинокомпании продолжили активную работу над новыми фильмами. С начала года региональной кинокомиссией Московской области поддержано более 30 проектов. В списке ожидаемых премьер многосерийные и полнометражные художественные фильмы, а также короткометражные картины.

В марте 2022 года съемки на территории Московской области планируются в городских округах Дмитровский, Пушкинский, Подольск, Люберцы, Мытищи, Ленинский, Раменский, Солнечногорск, Химки.

Заявки на согласование проведения киносъемок на территории Подмосковья принимаются на адрес электронной почты info@mosoblkino.ru не позднее чем за две недели до первого дня съемок.

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