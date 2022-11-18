Фиксики в партнерстве с «Росатом» создали специальный эпизод про углеродное волокно

18 ноября на официальном YouTube-канале проекта «Фиксики» появилась серия «Самолет», созданная в партнерстве ГК «Рики» и компании «Юматекс» — композитным дивизионом Госкорпорации «Росатом». Новый выпуск посвящен инновационному материалу — легкому и сверхпрочному углепластику. Зрители узнают, как производят углеродное волокно, что из него изготавливают и чем оно выгодно отличается от металла.

Самолет из «тряпочек»? Какая глупость! Так подумали Гик и Фрик, когда увидели Симку с Ноликом за работой над корпусом самолета из углеродного волокна. Близнецы решили посоревноваться и сделать настоящий, по их мнению, самолет из металлических листов. Что из этого вышло — зрители узнают, посмотрев новый эпизод – «Самолет». Над серией работала студия «Аэроплан» совместно с «Юматекс» — композитным дивизионом Госкорпорации «Росатом».

«”Юматекс” ведет активную работу по поддержке и развитию различных образовательных программ. Для успешного развития отрасли новых материалов необходимо прививать интерес самой разной аудитории. Именно поэтому мы решили больше рассказывать о преимуществах композитов для детей и их родителей. Убежден, что для многих, кто посмотрит новую серию мультфильма, тема науки, передовых композитных материалов и их применения в разных отраслях станет еще интереснее», — прокомментировал генеральный директор АО «Юматекс» Александр Тюнин.

«Мы всегда с огромным интересом сотрудничаем с компаниями, которые занимаются наукой и инновационными технологиями. И несмотря на то, что тема серии достаточно сложная для нашей целевой аудитории, благодаря партнерам, компании «Юматекс» и, конечно, фиксикам, мы смогли придумать увлекательный сюжет, в котором простым и понятным языком рассказали о свойствах и применении композитных материалов, а также включили одноименную с серией фиксипелку «Самолет», — прокомментировала Оксана Гукасян, продюсер сериала.

«Самолет» стал вторым эпизодом, который создан в сотрудничестве с «Росатомом». Ранее к 75-летию российской атомной промышленности вышла серия «Кости» про преимущества мирного атома.

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