Фильм Тамары Дондурей «Рядом» получил приз за лучший дебют фестиваля «Сталкер»

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15 декабря в Центральном Доме кино состоялась церемония награждения призеров XХVIII Международного фестиваля «Сталкер», главная цель которого – поощрение кинематографистов, создающих фильмы о правах человека. Приз за лучший дебют фестиваля получил первый полнометражный игровой фильм Тамары Дондурей «Рядом». Картина вышла в прокат 8 декабря.

«Рядом» – городская повесть о проблемах тридцатилетних и состояниях, свойственных человеку в современном мире. Фильм производства компании «Пан-Атлантик Студио» при финансовой поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, генеральный продюсер Екатерина Филиппова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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